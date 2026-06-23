Fico a V4 csúcstalálkozón kijelentette, itt nem beszélnek a megosztó témákról

A Visegrádi négyek (V4) országai kellőképpen bölcsek ahhoz, hogy csak olyan témákat vegyenek elő, amelyek összekötik őket – jelentette ki kedden Gödöllőn Robert Fico a V4-es kormányfői találkozó után.

A visegrádi csoportban Szlovákia veszi át a soros elnökséget, és Fico ígéretet tett, hogy Pozsony nem tesz az asztalra olyan témákat, amelyek megoszthatnák a négy országot.

Kérdésre válaszolva elmondta, bilaterális kérdések, például a Beneš-dekrétumok ügye a mostani találkozón nem is merült fel.

Fico: Ha megállapodunk még erősebbek leszünk

Robert Fico szlovák kormányfő hozzátette, az teljesen természetes, hogy egyes kérdésekben eltérnek az álláspontok, de rengeteg olyan dolog van, amiben egyetértenek a V4-ek – tájékoztatott a TASR budapesti tudósítója.

„Nagyon erősek voltunk, és újra nagyon erősek akarunk lenni. Ennek a négy országnak, a V4-eknek muszáj erre törekedniük” – mondta a szlovák kormányfő.

Hozzátette, nehéz időkben veszi át 2026. július 1-jétől a soros elnökséget Szlovákia. Szerinte a plenáris ülés előtti kötetlen egyeztetés is megmutatta, milyen komoly kihívásokkal kell szembenéznie a V4-eknek a világ szinte minden pontján.

„A teljes V4 nevében kijelenthetem: nem akarjuk, hogy a fejünk felett döntsenek. Mi magunk is alakítani akarjuk ezeket a döntéseket” – nyomatékosította Fico.

Az unió versenyképességének fő problémáját a magas energiaárak jelentik, a villamos energia árát mindenképpen csökkenteni kell az EU-ban – húzta alá. A szlovák elnökség második pillére az unió bővítése, e téren azt az álláspontot képviselik, hogy a csatlakozási tárgyalásokat már folytató országoknak – Szerbiának, Montenegrónak, Albániának és Ukrajnának teljesíteniük kell a belépési feltételeket. A harmadik pillér a gyakorlati szektoriális együttműködések kérdése lesz, a védelmi iparra koncentrálnak majd, fontos lesz az illegális migrációval szembeni fellépés és a schengeni külső határok védelme is. De itt szeretnének egészségügyi és közlekedési együttműködésekkel is foglalkozni – jegyezte meg. Az utolsó pillért az emberek közti kapcsolatok erősítésének szentelik, fontosnak tartják a 26 éve létező Visegrádi Alapot; valamint a V4 plusz formátumot. Utóbbiról kifejtette, bizonyos témák mentén és nem állandó jelleggel hívnának meg további tagokat az egyeztetésekre. Az EU soros elnökségét átvevő Írországgal elsősorban az új uniós költségvetésről lehetne egyeztetni. Energiaárak vagy migrációs politika témájában az osztrák vagy a német szövetségi kancellár meghívása is fontos lehet – jelezte a szlovák miniszterelnök. Robert Fico szerint fontos, hogy a V4-ek a jövőben koordinációs találkozókat tartsanak az Európai Tanács ülései előtt, hiszen közös állásponton vannak egyebek ellett a migrációs paktum és az illegális migrációval való fellépés terén, és együtt mintegy 65 millió polgárt képviselnek. A 2028-ban induló új uniós keretköltségvetésben szerinte fontos a közös agrárpolitika és a kohéziós politika megőrzése, ebben a V4-ek álláspontja nagyon közel áll egymáshoz, ahogyan a keleti régiók támogatásának fontosságát is egyformán látják. Közölte, múlt héten egy informális egyeztetésük már volt az uniós csúcs előtt, most ezt valamennyire formalizálták. Kijelentette, megszületett a végleges döntés, hogy „a V4 visszatért”.

Magyarország, Csehország, Lengyelország és Szlovákia elkötelezett a visegrádi együttműködés megerősítése mellett

Olyan V4-et szeretnének építeni, amely képes kézzel fogható eredményeket felmutatni és amely erős, hiteles hangként jelenik meg az európai döntéshozatalban.

Magyar Péter magyar kormányfő kifejtette, hogy Közép-Európa ma az Európai Unió egyik legdinamikusabban fejlődő térsége, az ipari kapacitása, az innovációs potenciálja, a képzett munkaereje jelentős értéket képvisel egész Európa számára. A V4-ek 65 milliónyian például nagyobb volumenben kereskednek Németországgal, mint Németország Franciaországgal – tette hozzá.

Magyar Péter beszámolt arról, hogy az egyeztetésen kiemelten foglalkoztak az unió következő hétéves, 2028-2034 közötti költségvetésével.

„Egyetértettünk abban, hogy a kohéziós politika, a közös agrárpolitika továbbra is meghatározó eszközei az európai politikának, a regionális fejlődésnek” – mondta. Hozzátette, egyetértettek abban is, hogy olyan költségvetésre van szükség, amely támogatja a növekedést, a beruházásokat és az infrastruktúra fejlesztést, a versenyképességet.

Magyar Péter a V4-csúcson átadta a cseh, a lengyel és a szlovák miniszterelnöknek a Varsó-Prága-Pozsony-Budapest gyorsvasút tervét, és arra kérte a kormányfőket, hogy a szlovák V4-es elnökség alatt, ha van erre lehetőség, próbáljanak ebben megállapodni és erre plusz uniós forrást találni, hogy valóban kézzel fogható eredményeket tudjanak felmutatni a polgáraiknak.

„Mindannyiunk meggyőződése, hogy Európa jövőbeli sikerének alapja egy versenyképes gazdaság” – jelentette ki a magyar miniszterelnök. Úgy vélte, ehhez sok minden kell, de az biztos, hogy megfizethető energiaárakra szükség van.

Jelezte, erősíteni kívánják az együttműködést a digitalizáció, a mesterséges intelligencia, a kutatás-fejlesztés, a kiberbiztonság, valamint az innováció terén, és beszámolt arról, hogy a találkozón esett az energiaellátás biztonságáról, a régió összekapcsoltságáról, az észak-déli közlekedési és energetikai folyosók esetleges fejlesztéséről, továbbfejlesztéséről.

Magyar Péter kiemelte, hogy a visegrádi országok továbbra is támogatják a nyugat-balkáni országok európai integrációját.

„Egyetértünk abban, hogy a térség stabilitása, fejlődése és perspektívája közös európai érdek, és fontos, hogy a bővítési folyamat hitelessége és kiszámíthatósága hozzájáruljon Európa hosszú távú biztonságához és versenyképességéhez” – fűzte hozzá.

A sikeres együttműködés alapja a kölcsönös bizalom és a lojalitás

Donald Tusk lengyel miniszterelnök a gödöllői V4-csúcs után megköszönte Magyar Péternek, hogy szerinte visszaadta a reményt a visegrádi együttműködés (V4) megújulására és arra, hogy Magyarország ismét aktív, meghatározó szerepet tölthet be az európai politikában.

Tusk hangsúlyozta, hogy a V4 országai között korábban is voltak nézetkülönbségek, de a sikeres együttműködés alapja a kölcsönös bizalom és a lojalitás volt. Úgy véli, a jövőben közösen kell fellépniük olyan fontos ügyekben, mint az energia, a migráció, a kohéziós politika és a mezőgazdaság.

Szerinte a közép-európai országoknak nem kell sem alkalmazkodniuk mindenben az EU fő irányvonalához, sem szembemenniük vele, hanem saját, közös hangot kell képviselniük. Emlékeztetett arra, hogy a V4 korábban jelentős befolyással bírt az uniós döntéshozatalban.

Egy kérdésre válaszolva Tusk kijelentette, hogy több mint 30 éve ismeri Orbán Viktort, korábban sok kérdésben egyetértettek, de szerinte Orbán nézetei jelentősen megváltoztak, ezért ma már nem tud vele együtt dolgozni.

Az ukrán újjáépítési konferenciáról szólva elmondta, hogy bár vannak feszültségek a lengyel és az ukrán elnök között, a konferencia sikerét ez várhatóan nem veszélyezteti.

Andrej Babiš: Ez a négy ország Európa jövője

„Meggyőződésem, hogy megint tökéletesen fogunk működni, ahogy az a múltban történt – fogalmazott Andrej Babiš cseh kormóanyfő, megjegyezve: „gyönyörű” eredményeink lesznek, és ezért mindenki meg fog tenni mindent.

Elmondta: a megbeszélésen az energiaárak, a szén-dioxid-kvóták, az új ír európai uniós elnökség, a pénzügyi keret, az európai kohézió és a versenyképesség, a migráció, az ukrajnai háború, a közös védelmi kérdések és az uniós bővítés voltak fontos témák, de a miniszterelnökök érintették az új német javaslatot a következő ankarai NATO csúcstalálkozó vonatkozásában.

„Várom az együttműködést és meggyőződésem”, hogy az a koordináció, amivel mindig rendelkeztünk, az most is megvan, példát jelentenek erre az Európai Tanács ülései előtti egyeztetések – jelezte a cseh kormányfő.

Megerősítette: a közös fellépések fontosak és remélhetőleg továbbra is sikeresek lesznek.

Kérdésre válaszolva elmondta: bízik abban, hogy „a kémia működni fog” a négy ország vezetője között. „Optimista vagyok, és biztos, hogy behozzuk azt, amit esetleg a múltban elpasszoltunk” – fogalmazott.

A V4 bővítésével kapcsolatos kérdésre Andrej Babiš közölte: az olcsóbb energiaárakért már sokat lobbiztak, az ETS-ügyben (az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer) az osztrák kancellárt is meggyőzték, és javaslata szerint lehetőleg minél hamarabb kellene találkozni Ausztriával a V4-es formátumban is.

Sikerült meggyőznünk az Európai Bizottságot is az ETS revíziójával kapcsolatban, mivel emiatt a cseh ipar 50 milliárd eurót veszít évente – hangoztatta, majd fontosnak nevezte, hogy a szlovák elnökség minél hamarabb létrehozzon egy V4-Ausztria-Németország találkozót, amelyen meggyőznék a németeket, hogy csatlakozzanak ehhez a lobbicsoporthoz.

mti, tasr/Felvidék.ma