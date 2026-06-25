Az ASzakkör és a Rákóczi 350 zárókiállítása Rimaszombatban képekben

Zárókiállítással és díjátadóval ért véget az ASzakkör programsorozata Rimaszombatban.

A Rákóczi Szövetség Gömörben polgári társulás ünnepélyes keretek között rendezte meg az ASzakkör zárókiállítását a rimaszombati Szent-Ivány József Táblás Magyar Közösségi Házban. A rendezvényen az érdeklődők utoljára tekinthették meg azokat a zseníliafonálból készült állatfigurákat, amelyek az elmúlt hónapok során készültek a szakköri foglalkozásokon. A kiállítás látogatói között 15 alkotást ki is sorsoltak.

A rendezvény részeként ismertették a Rákóczi 350 alkotópályázat eredményeit, és sor került a díjátadóra is. Bemutatkozott az a 24 tanuló, aki jutalomtáborként képviseli majd Gömört a Rákóczi Szövetség Anyanyelvi Táborában, Sátoraljaújhelyen.

Díjazásban a következő tanulók részesültek:

Virók Lilla, Détér (Szombathy Viktor Alapiskola, Feled) Kerényi Abigél, Rimaszombat (Református Oktatási Központ, Rimaszombat) Pásztor Apollónia, Bátka (Tompa Mihály Alapiskola, Rimaszombat)

Az elismeréseket a nyerteseknek és az ASzakkör alkotóinak Pásztor László adta át a Rákóczi Szövetség gömöri és balogvölgyi szervezetének képviseletében. Pásztor Apollónia előadta azt a mesét is, amellyel kategóriájában kiemelt aranysávos minősítést szerzett az Ipolyi Arnold Népmesemondó Versenyen.

Ádám Attila felvételei.

HE/Felvidék.ma