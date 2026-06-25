Egy kis közösség, amely nagy dolgokra képes

Június 20-án a segítségnyújtás, az összefogás és a közösségi élmények kerültek a középpontba Hosszúszón, ahol a Jótékonysági Családi Gasztronap nemcsak tartalmas kikapcsolódást kínált a látogatóknak, hanem kézzelfogható támogatást is nyújtott a Nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon számára. A rendezvény ismét megmutatta, hogy egy kis közösség összefogása is jelentős segítséget jelenthet egy fontos ügy szolgálatában.

Az esemény egész nap a családokról, a közösségi élményekről és mindenekelőtt a segítségnyújtásról szólt. A látogatók minden elfogyasztott étellel, minden megvásárolt aprósággal és minden felajánlott euróval hozzájárultak ahhoz, hogy jobb körülményeket teremtsenek azoknak a gyermekeknek, akiknek erre a legnagyobb szükségük van.

A támogatott intézmény, a Nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon idén ünnepli fennállásának 30. évfordulóját. Az 1995-ben alapított otthon az elmúlt három évtizedben több száz árva, félárva, elhagyott vagy fogyatékkal élő gyermek számára jelentett biztonságot, szeretetet és reményt.

Napjainkban közel 170 gyermek mindennapjairól gondoskodnak az intézmény munkatársai. A jótékonysági rendezvény során összegyűlt támogatást az épület bővítésére fordítják, hogy még megfelelőbb környezetet biztosíthassanak az ott élő gyermekek számára.

A nap egyik legmeghatóbb helyszíne a kultúrházban berendezett jótékonysági vásár volt. A polcokon könyvek, játékok és számos felajánlott tárgy várta új gazdáját, miközben a látogatók nemcsak vásároltak, hanem beszélgettek, történeteket osztottak meg egymással, és közelebb kerültek azokhoz az emberi sorsokhoz, amelyekért a rendezvény létrejött.

A gyermekek számára a játékok és a mesekönyvek jelentették a legnagyobb vonzerőt, a felnőtteket pedig sokszor meghatották azok a történetek, amelyek a gyermekotthon lakóinak mindennapjait mutatták be. Az öröm és az együttérzés különleges hangulata lengte be a termet.

A kultúrház udvarán közben folyamatosan rotyogtak az üstök és sültek a finomságok. A helyi civil szervezetek, köztük a Hosszúszói Sportegyesület, a Tűzoltó Egyesület és a Hosszúszói Polgári Kör, valamint a Maglódról és Kiskerekiből érkezett barátok is kivették részüket a vendéglátásból.

A vendégek pacalpörköltet, babgulyást, harcsapaprikást és frissen sült lángost kóstolhattak, miközben a Bíborka Népdalcsoport tagjai hagyományos kemencés kalácsot sütöttek. Az ételekből befolyt bevétel szintén a gyermekotthon támogatását szolgálta.

A rendezvény során a helyszínen kihelyezett adománygyűjtő kosárba is folyamatosan érkeztek a felajánlások.

Az összefogás eredményeként végül 2600 euró gyűlt össze, amely teljes egészében a Nagydobronyi Gyermekotthonhoz kerül.

A szervezők arra is figyeltek, hogy a jótékonyság mellett tartalmas kikapcsolódást kínáljanak a családoknak. A legkisebbeket légvárak, vetélkedők, arcfestés és ügyességi játékok várták.

A délutáni kulturális programok során színpadra léptek a helyi óvodások és iskolások, a Pelsőci Dénes György Alapiskola tanulói, a Bíborka Népdalcsoport, valamint a Rozsnyói Galagonya Néptáncegyüttes, amely gömöri táncokkal aratott nagy sikert.

Az esti órákban a zene vette át a főszerepet. Az Özörényi Betyárock, a Korál Omega Revival és a Tanksapka koncertjei kiváló hangulatot teremtettek, a napot pedig DJ Atti hajnalig tartó utcabálja zárta.

A rendezvény végére egyértelművé vált, hogy Hosszúszó lakói és segítői ismét összefogtak egy nemes cél érdekében. A szervezők köszönetüket fejezték ki a beretkei vegyes csapatnak, a pelsőci önkéntes tűzoltóknak, a MolmaxGastro Team csapatának, valamint minden támogatónak, önkéntesnek, fellépőnek és látogatónak, akik jelenlétükkel, munkájukkal vagy adományukkal hozzájárultak a kezdeményezés sikeréhez.

Nagy elismerés illeti Hosszúszó polgármesterét, Novák Tamást, aki szervezőmunkájával és energiájával összefogta a rendezvényt. Elkötelezett munkájának, kitartásának és közösségépítő szemléletének köszönhetően a kezdeményezés nemcsak jelentős támogatást nyújtott a Nagydobronyi Gyermekotthon számára, hanem ismét megmutatta, milyen erő rejlik az összefogásban.

Hosszúszó ezen a nyári napon ismét bebizonyította, hogy egy kis közösség is képes nagy dolgokra.

Máté Gyöngyi/Felvidék.ma