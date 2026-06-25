Királyhelmecen megújul a Csonkavár környezete, Cigándon új látogatóközpont épül

Két ország, egy térség, közös jövő jeligével épül új látogatóközpont Cigándon és újul meg a királyhelmeci Csonkavár környezete. A projektet a két település önkormányzata közösen valósítja meg, hogy a Bodrogköz egy „egységes, vonzó és fenntartható turisztikai” célponttá válhasson.

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, a szlovák határ közelében található Cigándon a Bodrogközi Múzeumporta bővül új látogatóközponttal. Az épületben nagyméretű fedett fogadótér, korszerű turisztikai információs pont, büfé és a látogatók kényelmét szolgáló kiszolgálóhelyiségek kapnak helyet – olvasható a bodrogközi város önkormányzatának MTI-hez eljuttatott sajtóanyagában.

A beruházás egyik legkülönlegesebb elemének

egy modern kiállítótér kialakítását nevezik, amely „a Bodrogköz gazdag tánchagyományait, valamint két világhírű, cigándi származású művész életútját mutatja be”.

A kiállítás Dave Gould kétszeres Oscar-díjas koreográfus és Román Sándor táncművész munkásságán át ismerteti meg, hogy a térség kulturális öröksége miként kapcsolódik a nemzetközi művészeti élethez.

A projekt szlovákiai helyszínén, Királyhelmecen megújul a 16. századi Csonkavár környezete:

Felújítják a kapcsolódó úthálózatot és járdákat, rendezik a zöldfelületeket, korszerű közvilágítást építenek ki, valamint új pihenőterek és parkolók létesülnek. A fejlesztés részeként új látogatói kiindulópont is épül, amely javítja a műemlék megközelíthetőségét és turisztikai hasznosítását.

A közlemény szerint a két beruházás tudatosan épül egymásra. A cigándi látogatóközpont a Bodrogköz egyik fogadókapujaként és információs központjaként működik majd, míg a királyhelmeci Csonkavár a térség egyik meghatározó turisztikai célpontjaként várja a látogatókat.

A fejlesztés az „Interreg VI-A Magyarország-Szlovákia Program” támogatásával kezdődött el A Bodrogköz kapui című projektben. A projekt megvalósítására Cigánd önkormányzata több mint 392 ezer euró (mintegy 140 millió forint) európai uniós támogatást kap és a fejlesztés várhatóan két év múlva készül el.

MTI/Felvidék.ma