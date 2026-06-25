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Tizenegy jelölttel készül Komáromban a Magyar Szövetség

Felvidék.ma
Felvidék.ma
(Fotó: Magyar Szövetség komáromi helyi szervezete)

A Magyar Szövetség komáromi helyi szervezete a 2026-os önkormányzati választásokon jelen állás szerint 11 képviselőjelölttel méreti meg magát. A jelöltek között párttagok és függetlenek egyaránt találhatók.

Öt jelölt a 2-es, hat jelölt pedig a 3-as választókörzetben indul. A jelöltállítás folyamata azonban még nem zárult le teljesen, így a lista a következő időszakban tovább bővülhet.

„Célunk, hogy olyan elkötelezett, helyben ismert és aktív csapattal dolgozzunk Komáromért, amely a város fejlődését, az itt élők mindennapi életminőségének javítását és a közösség érdekeinek következetes képviseletét tartja szem előtt.

Hiszünk abban, hogy együtt egy élhetőbb, fejlődő és összetartóbb Komáromot építhetünk”

– olvasható a szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményben.

A Magyar Szövetség komáromi képviselőjelöltjei: Mgr. Andruskó Imre; Mgr. Bauer Ildikó; Farkas Attila; Feszty Zsolt; Frasch József; Ing. Iván Tamás; Ing. Jánosdeák Gábor; Jánosdeák Márk; Mgr. Kiss Márton; Orosz Örs; MUDr. Radi Enikő.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma

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