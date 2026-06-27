Gyermeknaptól a helytörténetig – megjelent a Honti Lapok júniusi száma

Megjelent az Ipolyság és környéke eseményeit összefoglaló Honti Lapok regionális havilap júniusi száma. A tartalomból:

Játék, sport, kultúra és közös élmények találkozása – így foglalhatjuk össze a Sóderoson megrendezett gyermeknapot. Húszéves fennállását ünnepelte a Szokolyi Alajos Olimpiai Klub. Az ipolysági emlékülésen adták át a Szlovák Olimpiai és Sportbizottság Fair Play-díjait. Több mint 228 ezer euró pluszforrás kerül az idei városi költségvetésbe. Betörtek az Ipolysági Városi Gyógyszertár épületébe.

Rend a hulladékgazdálkodásban – a lap az elmúlt három év tapasztalatait összegzi. Elhunyt Bogdán István, a város sportszerető óriása és megtörhetetlen szívű embere.

Az Ipolysági Városi Könyvtárban folyamatosan zajlik az olvasóvá nevelés. Az iskolaév végéhez közeledve tartották meg az első évfolyamosok olvasóvá avatását.

A Pueri Fabri képzőművészeti verseny kiértékelésére Ipolybalogon került sor. A nemzetközi képzőművészeti pályázat díjazott alkotásaiból kamarakiállítást rendeztek az iskola folyosóin. A hagyományokat követve idén is bekapcsolódott a Múzeumok és Galériák Éjszakájának programjába az ipolysági Honti Múzeum és Simonyi Lajos Galéria. A Lévai Fotográfiai Napok keretében Ipolyságon is rendeztek kiállítást, amely a nagytapolcsányi FoTop Fotóklub tagjainak műveit vonultatja fel.

A lap a biztonságos rolleres közlekedésről is ír.

Tizenöt éve folyamatosan bővül a Város a városban című állandó kiállítás, amely a város épületeinek makettjeit mutatja be. A Pleva János által készített makettvárosban a ma már nem létező épületeket is megcsodálhatjuk.

Jubilált a Palócföldi Csalogány: tizenötödik alkalommal gyűltek össze a fiatal népdalénekesek az ipolynyéki kultúrházban. Pályázati forrásból szabadidőközpont létesült Szetén.

A júniusi lapszámban ezúttal is betekinthetünk az ipolysági tanintézmények életébe. A helytörténeti írások sem maradhatnak el.

Csáky Károly a 155 éve született Szokolyi Alajosról ír. Kiss László Lübeck J. Károly életét vázolja fel, és megemlíti, hogy emléktáblát érdemelne a városban.

Folytatódik a helyi zsidóság életét megörökítő Örökmécses című sorozat. A Kisemberek a történelem viharában című írás az ipolypásztói történeteket idézi fel a második világháború idejéből.

PP/Felvidék.ma