Füleken átadták a felújított sportpályákat

A magyar tannyelvű II. Koháry István Alapiskola korszerűsítésének átfogó projektje meghozta az első kézzelfogható eredményeket. Június 27-én, szombaton átadták az iskola öt felújított szabadtéri sportpályáját. Azok nemcsak az iskola tanulóit, hanem a szélesebb nyilvánosságot is szolgálják majd. A város a beruházás megvalósítására a Szlovákia Program keretében, a Szlovák Köztársaság Beruházási, Regionális Fejlesztési és Informatikai Minisztériuma által nyert támogatást.

„A sportpályák felújítása már szükségszerű volt.. Az elmúlt évek, sőt évtizedek során állapotuk folyamatosan romlott, olyannyira, hogy egyes pályák már veszélyessé váltak, így nem voltak használatban. Az új sportpályák sokkal magasabb szintű feltételeket biztosítanak a sportoláshoz és a szabadidős tevékenységekhez, egyúttal lehetővé teszik, hogy diákjaink újabb csapatsportokat is kipróbálhassanak” – mondta Fazekas Csaba, az iskola igazgatója.

A szabadtéri sportpályák felújítása a régió egyik legnagyobb iskolájának korszerűsítését célzó átfogó fejlesztési projektnek a része. Ennek keretében megújul az iskola műszaki infrastruktúrája: felújítják a kazánházakat és az iskolai étkezde konyháját.

A projekt foglalkozik a tanulók inklúziójával is: az alsó tagozatos tanulók számára tanulást segítő segédeszközöket, fejlesztőkészleteket biztosítanak, valamint terápiás helyiséget alakítanak ki. Természetesen az iskola informatikai felszereltsége is bővül: két interaktív monitorral és 3D nyomtatókkal gazdagodik, valamint a meglévő kerti pavilon mellett egy korszerű, akadálymentes szabadtéri tantermet is létrehoznak.

A szabadtéri sportpályák felújítását az önkormányzat még tavaly ősszel kezdte meg. A munkálatok során megújult a kézilabda-, kosárlabda- és röplabdapálya, a futópálya, a távolugró pálya és az ugrógödör is. A sportpályák összes meglévő rétegét eltávolították, és új felületekkel és felszereléssel látták el.

Az új, szinte karbantartásmentes felületek EPDM gumiburkolatból és műfűből készültek, amelyeket beton- és gumiszegélyek határolnak. Egy új, 75 férőhelyes lelátó is épült. A közel 3500 m2 területű sportpályák felújítása csaknem 466 ezer euróba került.

„Önkormányzatunk egyik célja, hogy városunkban ne csak a gyermekek, hanem minden korosztály esetében támogassuk az egészséges életmódot és a rendszeres testmozgást. Nagy öröm számunkra, hogy sikerült megvalósítanunk ezt a projektet, amely az elmúlt évtizedek legnagyobb sportinfrastruktúra-fejlesztése városunkban”

– hangsúlyozta Agócs Attila polgármester, hozzátéve, hogy a korszerű sportpályákat a tanulókon kívül a lakosság is használhatja majd.

A projekt elszámolható kiadásai meghaladják az 1 millió eurót, ebből az elnyert támogatás több mint 921 ezer eurót tesz ki. A beruházás összértéke csaknem 1,37 millió euró.

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, a Szlovákia Program keretében valósul meg.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma