Idén eddig 45 törvényt fogadott el a parlament

2026-ban egyelőre 45 törvényt fogadott el a parlament, ebből kettőt gyorsított eljárásban. 29 törvénytervezetet a kormány terjesztett a parlament elé, 16 képviselői javaslat volt – derül ki a törvényhozás honlapján közölt adatokból.

A ciklus elejétől, 2023 őszétől kezdve összesen 295 törvényt hagyott jóvá a törvényhozás.

Ebből 237 kormány-előterjesztés volt, 58 pedig képviselői.

Több mint 60 törvénytervezetet tárgyaltak gyorsított eljárásban.

A törvény szerint a kormány javaslatára tárgyalhat gyorsított eljárásban a parlament, csakis rendkívüli helyzetekben, amikor az alapvető emberi és szabadságjogok, vagy a lakosság biztonsága kerülhet veszélybe, továbbá hogy a jelentős gazdasági károkat megelőzze.

TASR/Felvidék.ma