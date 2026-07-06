Közel 300 ezer eurót fordít kulturális és turisztikai projektekre Nyitra megye

A Nyitra Megyei Önkormányzat képviselő-testülete közel 300 ezer euró támogatást hagyott jóvá kulturális és idegenforgalmi célokra. A megye tájékoztatása szerint a régió városaiban és községeiben összesen 339 projekt részesül támogatásban.

A jóváhagyott keretből 245 ezer eurót kulturális programokra, míg 52 500 eurót a turizmus fejlesztésére különítettek el.

„Támogatásban részesülnek a folklór- és aratóünnepségek, fesztiválok, koncertek, színházi rendezvények, cserkésztáborok, a hagyományos kézműves mesterségek fejlesztését célzó kezdeményezések, valamint a régió vonzerejének növelését szolgáló projektek”

– tájékoztatott a Nyitra Megyei Önkormányzat hivatala.

A megyei hivatal hozzátette, hogy a támogatási programok keretében további források jutnak a minősített szálláshelyek támogatására, a nemzeti kulturális műemlékek felújítására, valamint a települések általános fejlesztésére is.

„Forrásokat különítettek el a szociálisan és egészségügyi szempontból hátrányos helyzetű lakosok támogatására, valamint az egészségügy fejlesztésére is”

– tette hozzá a Nyitra Megyei Önkormányzat hivatala.

BN/Felvidék.ma/Teraz.sk