Home Régió Eperjes megyében katonai hidat használnak a hídrekonstrukciók idején
Régió

Eperjes megyében katonai hidat használnak a hídrekonstrukciók idején

SZE
SZE
A kép illusztráció - egy Belgiumban lévő régi Bailey Bridge (dreamstime.com)

Eperjes Megye Önkormányztaának (PSK) Útkezelő és Karbantartó Vállalata (SÚC PSK) olyan műszaki berendezéssel rendelkezik, amely jelentősen hatékonyabbá teszi a hídrekonstrukciók kivitelezését. Egy Bailey Bridge típusú katonai hídról van szó. A megyei útkarbantartók ezt ideiglenes megoldásként használják az útvonalakon zajló felújítások idején.

A második világháború idejéből ismert moduláris acél rácsos szerkezet – a megye szóvivője, Daša Jeleňová szerint – rendkívüli rugalmassággal és nagy teherbírással rendelkezik, így rövid időn belül képes helyettesíteni egy kieső hidat, és fenntartani a közlekedés folyamatosságát.

Az ideiglenes híd olyan elemekből jött létre, amelyeket a SÚC PSK különböző partnerektől szerzett meg, korábban kihasználatlan építési tartalékként.

„Minden alkatrész alapos javításon, műszaki ellenőrzésen és terhelési próbán esett át. Körülbelül három hónap alatt sikerült összeállítani egy 24 méteres ideiglenes áthidalást. A szegmensszerkezetnek köszönhetően a hidat az adott építkezés igényeihez igazítva, rugalmasan lehet összeállítani akár ekkora hosszúságig, miközben teherbírása eléri a 36–40 tonnát. Értékes műszaki felszerelésről van szó, amely lehetővé teszi a közpénzek jelentős megtakarítását a hídrekonstrukciók idején szükséges kerülőutak biztosításánál” – mondta Jeleňová. Hozzátette:

a hídszerkezet-építés történetének egyik legsikeresebb és legsokoldalúbb megoldása rendszeresen hasznosul a PSK folyamatban lévő beruházásainál.

„A jelenlegi infrastruktúra rekonstrukciója ugyanis gyakran megköveteli az eredeti hidak teljes lezárását, elbontását, majd kerülőutak kialakítását folyók vagy völgyek fölött. Az új ideiglenes szerkezet jelenleg Tarca községben szolgál, ahol az autósok egy 18 méteres, variálható moduláris rendszerből összeállított hidat használnak az eredeti híd felújítása idején” – tette hozzá Jeleňová.

A Bailey Bridge elnevezésű hidat a második világháború alatt brit mérnökök fejlesztették ki Donald Bailey vezetésével, akiről a nevét is kapta. A helyszínen kézzel, alapvető szerszámokkal is össze lehet szerelni, nehézdaruk használata nélkül.

Jeleňová szerint a PSK ennek az ideiglenes hídszerkezetnek köszönhetően gördülékenyebben és rugalmasabban tudja elvégezni a kulcsfontosságú hídobjektumok javítását, minimális hatással a költségvetésre és az autós közönség kényelmére.

SZE/Felvidék.ma/TASR/PSK

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Közel 300 ezer eurót fordít kulturális és turisztikai...

Megtelt élettel a Martosi Rendezvényliget – sikeresen zárult...

Dobó István öröksége előtt tisztelegtek Dobóruszkán

Felvidéki alkotók, ismert előadók és családi programok a...

Mesterséges intelligenciával fejlesztenék a nyitrai tömegközlekedést

Közel 400 ezer eurós fejlesztés indul a Komáromi...

Marián Kéry bejelentette, indul Aranyosmarót polgármesteri székéért

Hamarosan korszerűsítik az ipolyviski kultúrházat

Drónfigyelő rendszert vezet be Bazin

Kassa megye nyáron újabb útszakaszokat újít fel Alsó-Zemplénben

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma