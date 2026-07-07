Eperjes megyében katonai hidat használnak a hídrekonstrukciók idején

Eperjes Megye Önkormányztaának (PSK) Útkezelő és Karbantartó Vállalata (SÚC PSK) olyan műszaki berendezéssel rendelkezik, amely jelentősen hatékonyabbá teszi a hídrekonstrukciók kivitelezését. Egy Bailey Bridge típusú katonai hídról van szó. A megyei útkarbantartók ezt ideiglenes megoldásként használják az útvonalakon zajló felújítások idején.

A második világháború idejéből ismert moduláris acél rácsos szerkezet – a megye szóvivője, Daša Jeleňová szerint – rendkívüli rugalmassággal és nagy teherbírással rendelkezik, így rövid időn belül képes helyettesíteni egy kieső hidat, és fenntartani a közlekedés folyamatosságát.

Az ideiglenes híd olyan elemekből jött létre, amelyeket a SÚC PSK különböző partnerektől szerzett meg, korábban kihasználatlan építési tartalékként.

„Minden alkatrész alapos javításon, műszaki ellenőrzésen és terhelési próbán esett át. Körülbelül három hónap alatt sikerült összeállítani egy 24 méteres ideiglenes áthidalást. A szegmensszerkezetnek köszönhetően a hidat az adott építkezés igényeihez igazítva, rugalmasan lehet összeállítani akár ekkora hosszúságig, miközben teherbírása eléri a 36–40 tonnát. Értékes műszaki felszerelésről van szó, amely lehetővé teszi a közpénzek jelentős megtakarítását a hídrekonstrukciók idején szükséges kerülőutak biztosításánál” – mondta Jeleňová. Hozzátette:

a hídszerkezet-építés történetének egyik legsikeresebb és legsokoldalúbb megoldása rendszeresen hasznosul a PSK folyamatban lévő beruházásainál.

„A jelenlegi infrastruktúra rekonstrukciója ugyanis gyakran megköveteli az eredeti hidak teljes lezárását, elbontását, majd kerülőutak kialakítását folyók vagy völgyek fölött. Az új ideiglenes szerkezet jelenleg Tarca községben szolgál, ahol az autósok egy 18 méteres, variálható moduláris rendszerből összeállított hidat használnak az eredeti híd felújítása idején” – tette hozzá Jeleňová.

A Bailey Bridge elnevezésű hidat a második világháború alatt brit mérnökök fejlesztették ki Donald Bailey vezetésével, akiről a nevét is kapta. A helyszínen kézzel, alapvető szerszámokkal is össze lehet szerelni, nehézdaruk használata nélkül.

Jeleňová szerint a PSK ennek az ideiglenes hídszerkezetnek köszönhetően gördülékenyebben és rugalmasabban tudja elvégezni a kulcsfontosságú hídobjektumok javítását, minimális hatással a költségvetésre és az autós közönség kényelmére.

SZE/Felvidék.ma/TASR/PSK