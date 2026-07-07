Új SMS-csalásra figyelmeztet a rendőrség

Új adathalász kampányra hívta fel a figyelmet a rendőrség. A csalók SMS-üzenetekben hamis weboldalakra mutató hivatkozásokat küldenek, hogy megszerezzék az áldozatok bejelentkezési adatait, banki információit vagy más érzékeny adatait – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Roman Hájek, az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője.

„A rendőrség arra figyelt fel, hogy a csalók nem csupán egyetlen weboldalt használnak, hanem folyamatosan újakat hoznak létre. Ezek domainnevei közismert kommunikációs alkalmazások neveire hasonlítanak. A különbség gyakran mindössze egyetlen betű vagy egy alig észrevehető elírás, ezért első pillantásra megbízhatónak tűnhetnek” – figyelmeztetett Hájek.

A rendőrség több, csalásra használt domaint is azonosított, köztük a whaetsapp[.]icu, tegrarm[.]com, hk-whanniaopp[.]com, web-telegruhuy[.]com, hkt-whatarsapp[.]com, whtgapp[.]com, imad-tg[.]com és whlsapp[.]com címeket. A pontokat szándékosan [.] jelöléssel helyettesítették, hogy a címek ne váljanak kattintható hivatkozásokká.

„Amennyiben hasonló hivatkozást kapnak üzenetben, ne nyissák meg, és az oldalon semmilyen bejelentkezési, banki vagy más személyes adatot ne adjanak meg. Ha valaki már megadott ilyen adatot, haladéktalanul értesítse a bankját, biztosítsa a számláját, és változtassa meg az érintett szolgáltatásokhoz tartozó jelszavakat” – javasolja a rendőrség.

A csalók folyamatosan cserélik a weboldalakat, hogy megnehezítsék azok blokkolását, a módszer azonban változatlan marad.

„Azt a látszatot próbálják kelteni, hogy megbízható szolgáltatásról van szó, és arra akarják rávenni a felhasználókat, hogy megadják személyes adataikat” – tette hozzá Hájek.

A rendőrség arra kéri a lakosokat, hogy legyenek különösen óvatosak az ilyen üzenetekkel, és figyelmeztessék ismerőseiket is a csalás veszélyére.

Felvidék.ma/TASR