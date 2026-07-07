Home Kitekintő Elsötétült az M1 és leállt a Kossuth Rádió
Kitekintő

Elsötétült az M1 és leállt a Kossuth Rádió

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Kép: Illusztráció

Elsötétült az M1 képernyője, a Kossuth Rádió helyén pedig a Bartók Rádió műsora hallgatható. Az MTVA frissen megbízott ideiglenes vezérigazgatója, Horváth András, és az általa felkért, ideiglenes szakmai csapat leállította a hírszolgáltatást a közmédia minden felületén – közölte az MTVA Sajtó és Marketing Irodája kedden az MTI-vel.

Azt írták, a Magyar Televízió 1957. május 1-jén indult. Az elmúlt közel 70 évben csak technikai problémák alkalmával sugárzott fekete képernyőt, ritkábban pedig halálesetkor: így akkor is, amikor 1993. december 12-én elhunyt Antall József, Magyarország első szabadon választott miniszterelnöke.

„A fekete képernyő ezúttal is egy korszak lezárását szimbolizálja. Az elmúlt években a közmédia a politikai hatalom befolyása alá került, és elvesztette legfőbb funkcióját: a nyilvánosság hiteles és objektív tájékoztatását. Ehelyett a gyűlöletkeltés és a hazugság fóruma lett. Ez mostantól megváltozik” – olvasható a közleményben.

Az M1 felületén átmenetileg az alábbi szöveg olvasható:

„A közmédia nem hazudhat. Bocsánatot kérünk, amiért hosszú éveken át mégis ezt tettük! A közmédia most átalakul, hogy a jövőben független és hiteles legyen. A hírszolgáltatás átmenetileg szünetel. Maradjanak velünk!”

Az összegzés szerint 19:56-kor az M1 átmenetileg új formában, filmekkel és hírszolgáltatás nélkül indul újra. A Kossuth Rádió frekvenciáján átmenetileg a Bartók Rádió műsora hallgatható, egyelőre hírszolgáltatás nélkül. Az új hírigazgatóság felállásával párhuzamosan a hírműsorok fokozatosan, ütemezetten indulnak újra. Az átállás a hírszolgáltatáson kívüli műsorkínálatot más platformokon nem érinti érdemben.

Az M4 Sport közvetítései – így a labdarúgó-világbajnokság mérkőzései is – változatlanul, zavartalanul folytatódnak.

Felvidék.ma/MTI

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Trump fontolóra veszi Törökország visszaengedését az F–35-ös programba

Kezdődik a NATO-csúcs: Ukrajna támogatása és a fegyverkezés...

A demográfia nemcsak statisztika, hanem nemzetstratégiai kérdés

A Kárpát-medence magyar családjai ismét együtt ünnepelték az...

A NASA-igazgató szerint az USA hónapokban mérhető versenyt...

Stratégiai válaszokat kerestek a demográfiai kihívásokra Sátoraljaújhelyen

A Komáromi Jókai Színház is díjat kapott a...

Javult Európa levegőminősége

Ezer Székely Leány Napja és a férfiak elsőszombati...

Csehország támogatja Robert Fico javaslatát a visegrádi koordinációs...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma