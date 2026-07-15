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Emelkedik a szabálysértési bírságok összege, új szankciót is bevezetnek

NZS
NZS
A fotó illusztráció

A szabálysértési törvény szerdán hatályba lépett módosítása értelmében nő a szabálysértésekért kiszabható bírságok összege, és új szankciót is bevezetnek, a kisebb közérdekű munkák végzését. A Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának (MV) indoklása szerint a szabálysértésekért kiszabható bírságok összegét évek óta nem emelték, így mostanra elvesztette nevelő, elrettentő, illetve megelőző hatását.

A kisebb közérdekű munkák végzésére kötelező szankció elsősorban azokban az esetekben alkalmazandó, amikor a pénzbírság behajtására nincs lehetőség, így a szabálysértési eljárás értelmetlenné válik. „Ugyanakkor vannak olyan esetek, amikor a pénzbírságnak azért nincs kellő visszatartó ereje, mivel az elkövető anyagi helyzetéből adódóan könnyedén kifizeti azt” – magyarázták. A társadalom javára végzett munka növelheti az egyén közösségi felelősségérzetét is.

A közigazgatási hatóság 20-tól 150 óráig terjedő idejű közérdekű munka elvégzésére kötelezhet szankcióként, fiatalkorúakat pedig 10-től 75 óráig terjedőre. Az elkövetőnek a határozat jogerőre emelkedését követő egy éven belül kell elvégeznie azt. Ha elmulasztja, a közigazgatási hatóság a szankciót vagy annak fennmaradó részét pénzbírsággá változtathatja.

A Belügyminisztérium a kisebb települési szolgáltatások elvégzését hatékony eszköznek tartja a fiatalkorú elkövetők esetében is. Mivel a pénzbírságot gyakran a fiatalkorú törvényes képviselője fizeti, a minisztérium szerint a fiatalkorú elkövetőkkel szembeni ilyen szankciónak nincs nevelő, megelőző vagy büntető funkciója.

Az elkövető a település vagy a település által fenntartott szervezet javára, az állandó lakóhelye szerinti körzetben, díjazás nélkül és szabadidejében végezhet kisebb közérdekű munkákat. Kiszabásáról a közigazgatási hatóság dönt. A szankció ezen formájával nem sújtható tartósan munkaképtelen vagy fogyatékkal élő személy.

NZS/Felvidék.ma/Teraz.sk

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