Petr Pavel párbeszédet sürget a cseh kormányfővel

Az államfőnek és a kormányfőnek az eltérő nézetek ellenére is képesnek kell lennie a normális párbeszédre Csehországban. Az eltérő vélemény nem jelent ellenségeskedést – mondta Petr Pavel cseh köztársasági elnök kedden a Lány kastélyban, a cseh államfők Prágához közeli nyári rezidenciáján újságíróknak.

Petr Pavel, akinek szavait a ČTK hírügynökség ismertette, ezzel egyebek közt arra reagált, hogy

Andrej Babiš kormányfő elutasította javaslatát a legfőbb cseh közjogi méltóságok külpolitikai koordinációs találkozóainak felújítására.

Az elnök nem tartja szerencsésnek, ha az állam legfelsőbb képviselői a médián keresztül kommunikálnak egymással, ezért Andrej Babiš kijelentéseit részletesen nem is kívánta kommentálni.

„Úgy gondolom, tudatosítanunk kellene, milyen tisztségeket töltünk be, és azt is, hogy ezeket nem saját magunkért töltjük be, hanem országunk lakosainak az érdekében. Az eltérő nézetek ellenére is képesnek kellene lennünk a normális kölcsönös párbeszédre, mert az eltérő vélemény nem jelenti azt, hogy ellenségek vagyunk”

– jelentette ki Petr Pavel.

Az eltérő vélemény szerinte csak annyit jelent, hogy más szemszögből nézik a dolgokat. „A vita tárgya csak az, hogy megegyezzünk, melyik hozzáállás lesz jobb országunk számára” – jegyezte meg az elnök.

A cseh államfő és a kormány viszonya az év elején éleződött ki. Petr Pavel lemondta a legfőbb közjogi méltóságok tervezett találkozóját, azután a kormányfő és a külügyminiszter több mint egyórás várakozás után sem jelentek meg a helyszínen. Andrej Babiš és Petr Macinka a késésüket azzal indokolták, hogy elhúzódott a kormányülés.

Legutóbb az ankarai NATO-csúcstalálkozón való cseh részvétel kapcsán veszett össze a két fél. A kormány eredetileg azzal számolt, hogy az elnök nem vesz részt a csúcson. Petr Pavel ezzel ellentétben nyilvánosan közölte, hogy részt akar venni, mert szerinte az elnök alkotmányos feladata Csehország külföldi képviselete, és ezért beadvánnyal élt az alkotmánybíróságon. A taláros testület előzetes intézkedéssel arra kötelezte a kormányt, hogy biztosítsa az elnök részvételét a csúcstalálkozón.

Andrej Babiš egy vasárnap nyilvánosságra hozott videójában úgy vélte, hogy Petr Pavel ankarai részvétele szégyent hozott Csehországra. „Úgy lett, ahogy mondtam – szégyen. Hihetetlenül kínos volt” – mondta a kormányfő a videóban.

Petr Pavel Ankarából visszatérve újságíróknak azt mondta:

javasolni fogja a legfőbb közjogi méltóságok korábban rendszeres koordinációs találkozóinak felújítását.

Andrej Babiš ezt elutasította: „Miért kellene nekem valamit egyeztetnem, nekünk megvan a saját politikánk, itt van a kormány programnyilatkozata, nem akarok az ő kampányának a része lenni” – válaszolta a közszolgálati Cseh Televízió kérdésére a miniszterelnök.

A kormányfő, a külügyminiszter és a kormány más tagjai is az elmúlt hetekben azt állították, hogy Petr Pavel az ellenzék képviselője, és kampányt kezdett újraválasztása érdekében.

Csehországban 2028 elején lesz elnökválasztás. A hatályos szabályok értelmében a köztársasági elnököt a lakosság választja meg. Az elnöki mandátum öt évre szól.

MTI/Felvidék.ma