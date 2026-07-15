Spanyolország legyőzte Franciaországot, és bejutott a labdarúgó-világbajnokság döntőjébe

Az Európa-bajnok spanyol válogatott 2-0-ra legyőzte a francia csapatot kedden a labdarúgó-világbajnokság dallasi elődöntőjében.

Didier Deschamps, a franciák szövetségi kapitánya 2012 óta irányítja csapatát, s a franciák nemzeti ünnepén lejátszott elődöntő volt pályafutása 26. vb-meccse, ezzel lehagyta a német Helmut Schönt, akivel eddig holtversenyben állt a vonatkozó rangsor élén.

A spanyol válogatott 16 év után jutott újra világbajnokság döntőjébe, és vasárnap 21 órakor az Anglia-Argentína párharc győztesével játszik a New York-i döntőben.

Franciaország egy nappal korábban, 23 órától Miamiban a harmadik helyért lép pályára a másik párharc vesztesével.

Világbajnokság, elődöntő:

Spanyolország-Franciaország 2-0 (1-0)

Dallas, AT&T Stadion, 70 176 néző, v.: Barton (salvadori)

gólszerzők: Oyarzabal (22., 11-esből), Porro (58.)

sárga lap: Cucurella (31.), illetve Rabiot (9.), Mbappé (86.)

Spanyolország: Simón – Porro (M. Llorente, 84.), Cubarsí, Laporte, Cucurella – Rodri, Fabián Ruiz (Pedri, 78.) – Yamal, Olmo (Merino, 78.), Baena (Williams, 84.) – Oyarzabal (F. Torres, 74.).

Franciaország: Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba (Lacroix, 30.), Digne (T. Hernández, 72.) – Tchouaméni, Rabiot (Koné, a szünetben) – Dembélé, Olise (Chérki, 72.), Barcola (Doué, 57.) – Mbappé.

I. félidő:

22. perc: Digne a tizenhatoson belül a labda helyett Yamalt rúgta meg, a megítélt büntetőből pedig Oyarzabal ballal a bal alsó sarokba lőtt (1-0).

II. félidő:

58. perc: Olmo a kapunak háttal játszotta meg a jobbösszekötő helyén előretörő Porrót, a védő betört a tizenhatoson belülre, majd tíz méterről jobbal a kapu közepébe emelt (2-0).

Óvatos puhatolózással kezdődött a torna első elődöntője, a kapuk egyáltalán nem forogtak veszélyben. A középpályát mindkét együttes próbálta uralni, de a védelmek rendre megakadályozták az ellenfél támadásait. Aztán a játékrész közepén az előzmények ismeretében némileg váratlanul büntetőhöz jutottak a spanyolok, mert Lucas Digne az aláhulló labda helyett az érkező Lamine Yamalt találta el a tizenhatoson belül. A megítélt büntetőt Mikel Oyarzabal értékesítette, a Real Sociedad csatára ötödször volt eredményes a tornán. A hátrányba került franciák továbbra sem jutottak el az ellenfél kapujáig, sőt a 38. percben Dani Olmo és Yamal összjátékával az ibériaiak kerültek helyzetbe, de végül Dayot Upamecano mentett.

A franciák a szünet után is képtelenek voltak átjátszani az ellenfél védősorát, közben pedig bő egy órával a rendes játékidő vége előtt már kétgólos volt a hátrányuk.

A világbajnokság előtt a válogatottban még gólt nem szerző Pedro Porro már másodszor volt eredményes. Az újabb gól érezhetően összezavarta a francia csapatot, különösen a védelem bizonytalankodott sokat, és úgy tűnt, Yamal a 61. percben eldönti a továbbjutást, de a szélső lesről indult, mielőtt a kapu jobb oldalába csavarta a labdát. Mindent elárult a spanyolok védekezéséről, hogy az ellenfél a 81. percig egyszer sem találta el a kaput, ráadásul támadásokat sem igazán tudott építeni. A góllövőlistán holtversenyben első helyen álló Kylian Mbappénak esélye sem volt, hogy betaláljon, és Luis de la Fuente szövetségi kapitány együttese megérdemelten jutott a döntőbe úgy, hogy a tornán eddig lejátszott hét mérkőzésén mindössze egy gólt kapott, ellenben 13-at szerzett.

MTI/Felvidék.ma