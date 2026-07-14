A népzene éltet és összeköt

A Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet szervezésében idén immár XXI. alkalommal valósult meg a közkedvelt Népzenei Tábor. A dunaszerdahelyi Szabó Gyula Utcai Egyesített Szakközépiskola kollégiuma négy napra a felvidéki magyar népzenei élet lüktető központjává vált: citerások, népdalkörök képviselői és szólisták gyűltek össze a Kárpát-medence számos szegletéből, hogy együtt tanuljanak, muzsikáljanak és éltessék elődeink dalkincsét.

Citeraszótól volt hangos a kollégium

A nyári hőség ellenére a tanulni vágyók örömmel és hatalmas lelkesedéssel érkeztek a dunaszerdahelyi bázisra. A résztvevők jelentős része visszajáró vendégnek számít, így régi ismerősként, barátként üdvözölték egymást és az oktatókat.

A tábor sokszínűségét és széles körű vonzerejét hűen tükrözi a résztvevő csoportok és települések impozáns névsora:

Képviseltették magukat a nagyabonyi citerások és a helyi gyermek citeracsoport tagjai,

eljöttek a hodosi dalosok ,

a felsőszeli Kikelet citerazenekar és az iskolai citeracsoport fiataljai,

valamint a szímői Rozmaring-sarj delegációja.

Jelen voltak a nagyölvedi Rozmaring énekar tagjai, de érkeztek tanulni vágyók Budapestről, Érsekkétyről, Peredről, Felsővámosról, Vásárútról, Nyárasdról, Galántáról, Vágáról és Martosról is.

A tábor ünnélyes megnyitóját követően a résztvevők egy-egy rövid, énekes-citerás bemutatkozással hangolódtak rá a közös munkára.

Fókuszban a hazai dalkincs és a moldvai dallamok

A szakmai színvonalat idén is elismert, neves szakemberek garantálták. A felnőtt citerásokat Borsi Ferenc instruálta, a legkisebbekkel Péterné Berde Sarolta foglalkozott türelemmel és szakértelemmel, míg a tiszta forrásból merítő népdaloktatást ezúttal is Köles Éva vállalta magára.

Borsi Ferenc pedagógiai hitvallásában hangsúlyozta: a képzés gerincét szándékosan a gazdag felvidéki – s azon belül is elsősorban a csallóközi – gyűjtésekből válogatott népdalkincs adta.

„A célunk nem csupán a dallamok elsajátítása, hanem az, hogy a résztvevők mélyebben megismerjék szülőföldjük zenei örökségét, s annak szövegbeli, illetve dallambeli variánsaival is tisztában legyenek” – emelte ki a tanár úr.

A hazai dallamok mellett a táborozók igazi zenei kirándulást tettek a moldvai és az al-dunai népzenék világába is, amelyeket a citerások és a dalosok egyaránt hatalmas energiával és odaadással tanultak.

Még a pihenőidőben is pendültek a húrok

A négynapos intenzív kurzus alatt végig rendkívül jó hangulat, családias és motiváló légkör uralkodott a tantermekben. Példaértékű volt a legkisebbek hozzáállása is: a gyermekek sokszor még a hivatalos pihenőidőben sem tették le a hangszert, hanem kisebb csoportokba verődve gyakoroltak a kollégium folyosóin, hogy a záró gálaműsoron a legjobb formájukat hozhassák.

Vastaps a csallóközi tréfás dscsokorért

A szombat délutáni zárógála igazi ünnep volt a javából. A családtagok, barátok és érdeklődők előtt bemutatott műsort megtisztelte jelenlétével Takács Ottó, a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet igazgatója is.

A közönség elragadtatással figyelte a kis énekesek bátor, magabiztos kiállását és a gyermek citerások rutinos, pontos pengetését. Köles Éva tanítványai lélekemelő előadásukkal tettek tanúbizonyságot a magyar népdal iránti mély szeretetükről. A citerások előbb délvidéki, csókai dallamokat varázsoltak a színpadra, majd a gála fénypontjaként az összesített mezőny egy fergeteges, tréfás csallóközi dalcsokorral zárta a műsort. A produkciót a hálás közönség szűnni nem akaró vastapssal jutalmazta.

A XXI. Népzenei Tábor nemcsak nemes küldetését teljesítette – a hagyományok ápolását és továbbörökítését –, hanem új baráti kapcsolatokat is kovácsolt. A résztvevők egyöntetűen úgy búcsúztak el egymástól: jövőre ugyanitt találkozunk!

Mészáros Magdolna/Felvidék.ma