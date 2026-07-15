Amikor a kultúra összekötője a kerékpározás

Selmecbányával és szűkebb környékével ismerkedtek meg az 52. Honismereti Kerékpártúra résztvevői. A július 7. és 12. között zajló, felvidéki magyar értékeket felfedező kerékpártúrán mintegy ötvenen vettek részt.

A több mint fél évszázados múltra visszatekintő kerékpártúra az új hagyományokat követve július első keddjén rajtolt el. Az idei csillagtúra központja Selmecbánya volt.

„A hat nap alatt a bányaváros szűkebb környékét barangoltuk be”

– nyilatkozta megkeresésünkre Urbančok Larisa, a Honismereti Kerékpártúra Polgári Társulás vezetője.

„A honismereti kerékpártúrák szellemiségében valósítottuk meg az idei programot. Minden helyszínen felkutattuk a magyar vonatkozású emlékhelyeket” – tette hozzá Hodossy Katalin, a kerékpártúra főszervezője.

Mint elmondta, szerdán Péch Antal selmecbányai sírjánál koszorúztak, és ugyancsak koszorúzással zárták az idei kerékpártúrát. A selmecbányai egykori evangélikus líceum falán lévő Mikszáth Kálmán-emléktábla előtt közös énekléssel tisztelegtek.

A túrázók megmászták a selmecbányai kálváriát, ellátogattak Szentantalra, bejárták a bányatavak környékét, valamint megtekintették a Bányászati Múzeumot.

A kerékpártúra hagyományaihoz híven számos honismereti, helytörténeti és irodalmi előadás színesítette a programot. Mások mellett Kubovics Máté Gergő, Matus Olivér és Matus Fanni egyetemi hallgatók tartottak érdekfeszítő előadásokat.

Emellett felvidéki magyar szakemberek, tudósok és előadóművészek is előadtak a kora esti órákban. A honismereti kerékpártúrán előadóként és foglalkozásvezetőként jelen volt N. Tóth Anikó irodalmár, Fabó Tibor színművész és Palencsár Kiss Ildikó képzőművész.

Az ismeretterjesztő előadások mellett workshopok is színesítették az esti programot.

A programmal kapcsolatban Urbančok Larisa elmondta, hogy idén – a tavalyi évhez hasonlóan – nagyobb hangsúlyt fektettek a délutáni és esti tábori programokra.

„A Honismereti Kerékpártúra nemcsak egyszerű kerékpártúra, hanem egyfajta nyári egyetem. Igen jelentős ezen programok közösségépítő ereje”

– tette hozzá.

A szervezők szerint a túrázók nagyon kedvelik ezt az új struktúrát. Míg korábban akár száz kilométert is lekerekeztek egy nap alatt, addig ma már csak néhány tíz kilométert tesznek meg naponta. „A kultúra összekötője a kerékpározás, s nem a kerékpározás mellett kulturálódunk” – fogalmazott Urbančok Larisa, aki kiemelte a kerékpártúra közösségépítő jellegét is.

A kerékpártúrára Szlovákia számos szegletéből érkeztek résztvevők. A túrázók között voltak Szlovákiából elszármazott magyarok, illetve magyarországi résztvevők is szép számmal.

A rendezvény mára összmagyar találkozóhellyé vált.

A szervezők rámutattak: a túra résztvevőinek átlagéletkora folyamatosan csökken, egyre több fiatal kapcsolódik be.

A következő, immár 53. Honismereti Kerékpártúra 2027. július 6-án, kedden rajtol el – tudtuk meg Hodossy Katalintól. A szervezők hamarosan összeállítják a jövő évi túra útvonalát is. További információk a Honismereti Kerékpártúra közösségi oldalán érhetők el.

A 2025-ös túráról ITT, a jubileumi kerékpártúráról ITT, a 2024-es eseményről pedig ITT és ITT számoltunk be.

Pásztor Péter/Felvidék.ma