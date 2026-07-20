Home Egyéb Rodri lett a labdarúgó-világbajnokság legjobb játékosa
Egyéb

Rodri lett a labdarúgó-világbajnokság legjobb játékosa

Felvidék.ma
Felvidék.ma
(Fotó: TASR/AP)

Az aranyérmes spanyol válogatott kapitánya, Rodri kapta az észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság legjobb játékosának járó Aranylabdát a vasárnapi döntő után.

Az előző, katari vb-n szintén a győztes válogatott kapitánya, az argentin Lionel Messi kapta a torna legjobbjának járó díjat, azt megelőzően viszont utoljára 1994-ben a brazil Romário érdemelte ki világbajnokként az elismerést.

A világbajnok spanyolok így három egyéni elismerést is bezsebeltek, mivel Unai Simon lett a legjobb kapus, míg Pau Cubarsí a legjobb fiatal játékos.

A gólkirályi címért járó Aranycipőt a végül negyedikként zárt francia csapatból a bronzmérkőzésen duplázó Kylian Mbappé érdemelte ki.

Mint már írtuk, a vasárnapi döntőben a spanyol válogatott hosszabbításban győzte le 1-0-ra a legutóbb aranyérmes argentin együttest.

A világbajnokság különdíjasai: a torna legjobb játékosa (Aranylabda): Rodri (spanyol); a torna gólkirálya (Aranycipő): Kylian Mbappé (francia) 10 gól; a torna legjobb kapusa (Aranykesztyű): Unai Simon (spanyol); a torna legjobb fiatal játékosa: Pau Cubarsí (spanyol).

MTI/Felvidék.ma

Kapcsolódó cikkek

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Spanyolország másodszor is hosszabbításban lett világbajnok

Anglia a francia válogatott legyőzésével bronzérmes

A címvédő Argentína a hajrában fordított az angolok...

Alessandro Verre nyerte a V4-es kerékpárverseny szlovákiai futamát

Kulcsod nagy eseménye – nyolcadszor

Molnár Attila országos csúccsal hetedik Monacóban

Szent Orbán Borlovagrendek Találkozója Horgoson

Pőthe Laura győzelmével zárult a jubileumi Felvidéki Vágta

Vb-2026 – A góllövőlista június 30-ig

Határon átívelő együttműködés az olimpiai eszme jegyében

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma