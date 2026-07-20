Rodri lett a labdarúgó-világbajnokság legjobb játékosa

Az aranyérmes spanyol válogatott kapitánya, Rodri kapta az észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság legjobb játékosának járó Aranylabdát a vasárnapi döntő után.

Az előző, katari vb-n szintén a győztes válogatott kapitánya, az argentin Lionel Messi kapta a torna legjobbjának járó díjat, azt megelőzően viszont utoljára 1994-ben a brazil Romário érdemelte ki világbajnokként az elismerést.

A világbajnok spanyolok így három egyéni elismerést is bezsebeltek, mivel Unai Simon lett a legjobb kapus, míg Pau Cubarsí a legjobb fiatal játékos.

A gólkirályi címért járó Aranycipőt a végül negyedikként zárt francia csapatból a bronzmérkőzésen duplázó Kylian Mbappé érdemelte ki.

Mint már írtuk, a vasárnapi döntőben a spanyol válogatott hosszabbításban győzte le 1-0-ra a legutóbb aranyérmes argentin együttest.

A világbajnokság különdíjasai: a torna legjobb játékosa (Aranylabda): Rodri (spanyol); a torna gólkirálya (Aranycipő): Kylian Mbappé (francia) 10 gól; a torna legjobb kapusa (Aranykesztyű): Unai Simon (spanyol); a torna legjobb fiatal játékosa: Pau Cubarsí (spanyol).

MTI/Felvidék.ma