Húszéves együttműködési megállapodással újulhat meg a gombaszögi nagyszínpad

A Csemadok és a Sine Metu Polgári Társulás húsz évre szóló együttműködési megállapodást írt alá annak érdekében, hogy megteremtsék a színpad teljes körű felújításának feltételeit. Az ünnepélyes aláírásra a Gombaszögi Nyári Tábor keretében került sor.

A megállapodás bejelentésekor a Sine Metu Egyesület elnöke, Orosz Örs elmondta, immár több mint egy évtizede dolgoznak azon, hogy Gombaszög ismét a felvidéki magyar kulturális élet egyik meghatározó központjává váljon. Céljuk, hogy a rendszerváltás előtti időszakhoz hasonlóan újra pezsgő közösségi és kulturális élet töltse meg a völgyet, és a helyszín méltó helyet foglaljon el a Kárpát-medence kulturális térképén.

A szervezők hangsúlyozták, hogy a Csemadokkal kialakított együttműködés az elmúlt években kiegyensúlyozott és eredményes volt.

A fesztivál zenei programjai évről évre a Csemadok tulajdonában lévő területeken és a szervezet nagyszínpadán valósultak meg, az esetleges vitás kérdéseket pedig mindig közösen sikerült rendezni.

Elkerülhetetlenné vált a felújítás

A közelgő, századik gombaszögi rendezvény azonban új kihívások elé állítja a szervezőket. A nagyszínpad állapota mára életveszélyessé vált annak ellenére, hogy néhány évvel ezelőtt felújították. Tavaly egy fellépő alatt szakadt be a régi zenekari árok fölötti rész, idén pedig egy ló is lesüllyedt a szerkezetbe, ami egyértelművé tette, hogy a probléma megoldását már nem lehet halogatni.

A Sine Metu Egyesület ezért már az év elején megkezdte a felújítás előkészítését. Schmidt Tamás építész közreműködésével elkészültek az első látványtervek és tervezési dokumentációk, majd megvizsgálták a beruházás jogi és műszaki lehetőségeit.

Húsz évre szóló bérleti szerződés

A felek végül abban állapodtak meg, hogy a Csemadok húsz évre, jelképes évi 1 eurós bérleti díjért a Sine Metu Egyesület használatába adja az ingatlanokat és a rajtuk található létesítményeket. A tulajdonjog továbbra is a Csemadoké marad, az infrastruktúrát pedig mindkét szervezet térítésmentesen használhatja.

A konstrukció elsődleges célja, hogy az egyesület lefolytathassa az építési engedélyeztetési eljárást, és amennyiben sikerül pályázati vagy egyéb forrásokat szerezni, saját beruházásként megvalósíthassa a nagyszínpad komplex felújítását.

A megállapodás értelmében minden tervezési költséget a Sine Metu Egyesület vállal magára, míg az ingatlan szerkezetét érintő bármilyen beavatkozás kizárólag a két fél közös jóváhagyásával történhet. A Csemadok a jövőben is szabadon használhatja a területet saját rendezvényeihez, amennyiben azt előzetesen egyezteti.

Már most jelentős beruházások történtek

Orosz Örs arra is felhívta a figyelmet, hogy az egyesület az elmúlt években már jelentős összeget fordított a színpad működtetésére. Három éve ők intézik és finanszírozzák az elektromos csatlakozást, idén pedig korszerűsítették a villamos betáplálást is.

A tervezési dokumentációval együtt eddig mintegy 6500 eurót fordítottak a terület fejlesztésére. Emellett saját költségen ideiglenes raktársátrat állítottak fel a színpad mellett, hogy a felújítás idején biztonságosan elhelyezhessék a színpadról kiköltöztetett berendezéseket és felszereléseket.

Az együttműködési megállapodást a Csemadok Rozsnyói Területi Választmánya nevében Tóth Lucia, a Sine Metu képviseletében pedig Orosz Örs írták alá, a szerződést a Csemadok országos elnöke, Kiss Beáta hitelesítette.

HE/Felvidék.ma