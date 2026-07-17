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Képriport

Közélet, kultúra és koncertek – ilyen volt Gombaszög csütörtökön

MGY
MGY

A Gombaszögi Nyári Tábor csütörtöki napján már reggeltől előadások, beszélgetések, filmvetítések, kézműves foglalkozások és közösségi programok várták a táborozókat. A nap kiemelt eseményei közé tartozott Duka Zólyomi Árpád mellszobrának felavatása, de irodalmi, történelmi és közéleti témákból sem volt hiány. Estére a zene vette át a főszerepet: mások mellett Zorán, az Analog Balaton és a Parno Graszt is színpadra lépett Gombaszögön.

Máté Gyöngyike képriportja a gombaszögi völgyből.

MGY/Felvidék.ma

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