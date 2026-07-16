Duka-Zólyomi Árpád szobrot kapott Gombaszögön

A közösségi összefogás eredményeként az idei Gombaszögi Nyári Tábor csütörtöki napján, Tóth Károly szobra mellett ünnepélyesen felavatták Duka-Zólyomi Árpád szobrát. A felvidéki magyar közélet, a klubmozgalom és a rendszerváltás utáni politikai élet meghatározó személyiségének emléket állító alkotás közadakozásból valósult meg, bizonyítva, hogy a közösség ma is méltón őrzi örökségét.

Az ünnepség résztvevőit Orosz Örs, a Sine Metu Egyesület elnöke köszöntötte. Beszédében személyes emlékein keresztül idézte fel Duka-Zólyomi Árpád alakját. „Lenyűgözött a műveltsége, nyugalma, tartása és a rendíthetetlen hite, amellyel a felvidéki magyar ügyért dolgozott. Ezért lett számomra példakép” – fogalmazott.

Elmondta, hogy a szoborállítás gondolata már Duka-Zólyomi Árpád halálakor megszületett benne. Hangsúlyozta, hogy Gombaszög tudatos választás volt, hiszen szeretnék, ha a táborba érkező fiatalok nap mint nap találkoznának a nevével, és feltennék maguknak a kérdést: ki volt Duka-Zólyomi Árpád?

„Azt szeretnénk, hogy minden gombaszögi táborozó itt elhaladva legalább egyszer feltegye magának a kérdést: ki is volt Duka-Zólyomi Árpád?”

A szobor a közösség ajándéka

Orosz Örs kiemelte, hogy a Sine Metu Egyesület emlékhelyei mindig közösségi összefogással születnek meg. A Duka-Zólyomi Árpád-szobor teljes költsége a talapzattal együtt meghaladta a tízezer eurót, amelyhez eddig negyven adományozó járult hozzá.

Mint megtudtuk, a bronzöntés költségeinek több mint felét már sikerült közadakozásból összegyűjteni.

„Erre a szoborra nyugodtan mondhatjuk, hogy a felvidéki magyar emberek alkotása. Nem kellett hozzá semmilyen központi vagy állami támogatás. Megcsináltuk magunknak, Duka-Zólyomi Árpád iránt érzett tiszteletből” – hangsúlyozta Orosz Örs.

Külön köszönetet mondott az adománygyűjtés szervezőinek, a felkarolójának, Jégh Izabellának; a szobor alkotójának, Éliás Ádám szobrászművésznek, Szalay Gézának, aki a talapzatot készítette, valamint Bartus Zsolt bronzöntőnek.

A közösség szolgálatában élt

Az avatóbeszédben Kiss Beáta, a Csemadok országos elnöke Duka-Zólyomi Árpádot olyan emberként jellemezte, aki tudósként és politikusként egyaránt egész életét a felvidéki magyarság szolgálatába állította.

„Ha ma visszaemlékszem rá, látok egy magas, bozontos szemöldökű, állandóan pipázó és végtelenül megnyerő tekintetű úriembert. Valódi, igazi úriember volt” – mondta.

Beszédében felidézte Duka-Zólyomi Árpád szerepét a gombaszögi ifjúsági táborok, az Ady Endre Diákkör, a Csemadok, majd később az Együttélés és a Magyar Koalíció Pártja munkájában, valamint európai parlamenti képviselőként végzett tevékenységét is.

Úgy fogalmazott, hogy kevés olyan személyisége volt a felvidéki magyarságnak, aki ennyire széles körű tiszteletnek örvendett. „Nem nagyon volt olyan település, ahol ne fogadták volna végtelen tisztelettel. Mindenkihez volt jó szava, és mindig a közösséget szolgálta” – hangsúlyozta Kiss Beáta.

Arra is figyelmeztetett, hogy a közösségnek nem szabad megfeledkeznie azokról az emberekről és értékekről, amelyekre a rendszerváltozás utáni felvidéki magyar közélet épült. „Nem szabad elfelejteni azokat az értékeket, és nem szabad elfelejteni azokat az embereket, akik a közösség formálásában részt vettek” – fogalmazott.

A család nevében a fia mondott köszönetet

Az ünnepségen részt vettek Duka-Zólyomi Árpád gyermekei is. A család nevében fia, Attila mondott köszönetet. Kiemelte, hogy édesapjuk számára Gombaszög mindig különleges helyet jelentett. „Mi is a testvéremmel, Anikóval jó szívvel emlékezünk vissza a régi nyári napokra, amelyeket itt töltöttünk az Országos Kulturális Ünnepségeken. Hálásak vagyunk mindazoknak, akik hozzájárultak ennek az emlékműnek a megvalósításához és segítettek abban, hogy édesapánk emléke méltó módon fennmaradjon itt, Gombaszögön” – hangsúlyozták.

Hozzátették: bíznak benne, hogy az emlékmű nemcsak tiszteletet sugároz majd, hanem továbbadja mindazokat az értékeket is, amelyeket Duka-Zólyomi Árpád tudósként, politikusként és közéleti személyiségként képviselt.

Az ünnepség végén a Csemadok országos elnöke, az adománygyűjtés szervezői, Duka-Zólyomi Árpád gyermekei, az alkotó és Varga Levente, egykori harcostársa közösen leplezték le a szobrot Orosz Örssel. Az esemény koszorúzással zárult, amelyen a jelenlévők főhajtással tisztelegtek Duka-Zólyomi Árpád emléke előtt.

HE/Felvidék.ma