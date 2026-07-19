„Merjetek kilépni a saját buborékotokból!” – Gubík László üzenete a felvidéki fiataloknak

A Gombaszögi Nyári Tábor során Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke több programon is találkozott a fiatalokkal, és számos alkalommal nyílt lehetőség személyes párbeszédre. Ezek közül az egyik legélénkebb érdeklődéssel kísért esemény a Magyar Fiatalok Szövetsége által szervezett Szólj be a pártelnöknek! című fórum volt, ahol a Magyar Szövetség elnöke közel két órán át válaszolt a résztvevők kérdéseire.

A beszélgetésen a párt jövőjétől és parlamenti esélyeitől kezdve a közösség megszólításán, a kommunikáción és a személyi politikán át egészen az ideológiai kérdésekig számos téma került terítékre. A pártelnök minden kérdésre és felvetésre válaszolt, hangsúlyozva, hogy a felvidéki magyar közösség jövőjének egyik legfontosabb feltétele a választói aktivitás növelése és a fiatal generáció megszólítása.

Portálunk, a Felvidék.ma arról kérdezte a helyszínen Gubík Lászlót, milyen benyomásokkal távozott ezekről a programokról, beszélgetésekről, hogyan látja a fiatalok érdeklődését a közélet iránt, és mit üzen azoknak, akik idén nem lehettek jelen Gombaszögön.

A Magyar Szövetség elnöke portálunknak úgy fogalmazott, hogy

a fiatalokkal folytatott beszélgetés az elmúlt évek egyik legjobb hangulatú fóruma volt, amely számára kellemes meglepetést is jelentett.

Mint mondta, a politika sokszor lelkileg megterhelő feladat, ugyanakkor vannak olyan pillanatok, amelyek megerősítik az embert abban, hogy érdemes dolgoznia a közösségért. Ilyennek nevezte a gombaszögi fórumot is.

Gubík László kiemelte,

különösen nagy élményt jelentett számára, hogy közel két órán keresztül olyan fiatalokkal beszélgethetett, akik különböző egyetemeken – köztük budapesti orvosi, filmes és színművészeti képzésen, valamint jogi és politológiai szakokon – tanulnak, de a szlovákiai felsőoktatásban részt vevő hallgatók is aktívan bekapcsolódtak az eszmecserébe.

A pártelnök hangsúlyozta, hogy egy felvidéki politikus számára kevés nagyobb elismerés létezik annál, mint amikor ennyi felkészült, gondolkodó fiatal kérdez, véleményt formál és új szempontokat vet fel.

Mint fogalmazott, a beszélgetés során arra hívta a fiatalokat, hogy lépjenek ki saját komfortzónájukból, és kapcsolódjanak be a közéletbe. Ezzel összefüggésben megjegyezte: az egyesített magyar pártok történetében jelenleg a legfiatalabb pártelnök vezeti a Magyar Szövetséget. Bár önmagában a kor nem érdem, mégis reményt adhat arra, hogy a párt nyitott a fiatalok szakértelmére, ötleteire és kreativitására.

A Magyar Szövetség elnöke hozzátette,

éppen ezért tartja rendkívül fontosnak az ehhez hasonló fórumokat, amelyek valódi párbeszédet teremtenek a fiatal generációval.

Arra a kérdésünkre, akadt-e olyan felvetés, amely meglepte vagy új megvilágításba helyezett egy-egy témát, Gubík László úgy válaszolt: munkájából fakadóan nem engedheti meg magának, hogy váratlanul érjék a kérdések, ezért minden fórumra felkészülten érkezik.

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy valamennyi felvetést érdekesnek és értékesnek tartotta. A kérdések a Magyar Szövetség programjától és a felvidéki magyarság sorskérdéseitől kezdve a magyar identitáson, a magyarországi választásokon, a fiatalok közéleti szerepvállalásán és a hazatérés kérdésén át egészen az elöregedő intézményrendszerig, valamint érzékenyebb ideológiai témákig terjedtek.

Gubík László úgy vélte,

az ilyen beszélgetések egyik legfontosabb üzenete az, hogy a Magyar Szövetség nem zárkózik el a kényes kérdések elől.

Mint hangsúlyozta, nincsenek tabutémák és nincsenek fel nem tehető kérdések. Egy politikus feladata az, hogy nyíltan kiálljon az emberek elé, és őszinte párbeszédet folytasson velük akkor is, ha a felvetések kényesnek vagy kellemetlennek tűnnek.

Arra is kíváncsiak voltunk, mit üzen azoknak a fiataloknak, akik idén nem vettek részt a Gombaszögi Nyári Táborban.

A Magyar Szövetség elnöke elsőként arra biztatta őket, hogy jövőre látogassanak el a táborba, emellett pedig vegyenek részt minél több olyan közösségi rendezvényen, amely ugyan kisebb léptékű, de ugyanolyan értékes találkozási lehetőséget kínál.

Gubík László végül arra kérte a fiatalokat, hogy

merjenek kilépni saját buborékukból és komfortzónájukból, vállaljanak aktív szerepet közösségük életében, és támogassák a felvidéki magyarság egyetlen politikai közösségi képviseletét, a Magyar Szövetséget.

A pártelnök a tábor ideje alatt további programokon, beszélgetéseken is részt vett. Többek között nagy érdeklődés mellett rendezték meg július 18-án a Gombaszögi Nyári Tábor Tóth Károly Sátrában Gubík László, a Magyar Szövetség, valamint Michal Šimečka, a Progresszív Szlovákia elnökének első nyilvános vitáját.

A közönség soraiban feltűnően sok fiatal érdeklődő foglalt helyet. A beszélgetésről szóló részletes beszámolónk ITT olvasható.

HA/BN/Felvidék.ma