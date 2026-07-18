Bátor és okos fiatalok szóltak be Gubík Lászlónak

Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke a Szólj be a pártelnöknek! című beszélgetését a fiatalokkal a Gombaszögi Nyári Tábor kocsmateraszán a Magyar Fiatalok Szövetsége rendezte meg Pracu Eszter és Szabó Zoltán vezetésével.

Minden bátor kérdezőt meghívott egy sörre vagy fröcsre. A közönség élt is a beszólás lehetőségével.

A párt jövőjétől és parlamenti esélyeitől kezdve a közösség megszólításán át egészen a párt kommunikációjáig és személyi politikájáig számos téma került terítékre.

Gubík arról beszélt, hogy pártelnökként minden felvidéki magyar érdekeit szeretné képviselni, mert meggyőződése szerint a közösséget a közös ügyek mentén lehet újra összekovácsolni.

A résztvevők a kényes kérdéseket sem kerülték meg. Szóba került a Fideszhez fűződő korábbi kapcsolata, a magyar és a szlovák belpolitikai viszonyok, a Robert Ficóval való együttműködés kizárása, valamint az is, hogy miként lehetne nagyobb szerepet adni a fiatal generációnak a párton belül. A pártelnök minden felvetésre válaszolt, majd a beszélgetés végén arra hívta fel a figyelmet, hogy a felvidéki magyar közélet egyik legnagyobb kihívása továbbra is a választói passzivitás. Gubík úgy fogalmazott, a közösség jövője azon múlik, sikerül-e megszólítani azokat, akik évek óta távol maradnak a választásoktól, mert csak aktív részvétellel lehet ismét erős magyar érdekképviseletet teremteni Szlovákiában.

A fiatalok pedig ma arról is tanácskoznak Gombaszögön, hogy ők hogyan foghatnak össze.

Pósa Homoly Erzsó felvételei

HE/Felvidék.ma