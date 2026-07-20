Új szakaszba lép Bodrogköz fejlesztése – stratégiai megállapodást írtak alá

Évekig tartó közös előkészítő munka után Bodrogköz fejlesztése a megvalósítás szakaszába lép. A Kassa Megyei Önkormányzat, a Bodrogközi Egyesület, Királyhelmec városa és további 16 önkormányzat memorandumot írt alá, amely keretet teremt a közlekedés, a turizmus, a beruházások, a kulturális örökség, valamint a határon átnyúló együttműködés területén megvalósuló stratégiai projektek összehangolt végrehajtásához. Ezek egyike a Három Folyó Vidéke program.

A szerkesztőségünkhöz eljuttatott közlemény szerint a memorandum a korábbi együttműködésre épül, és a közlekedés, a turizmus, a beruházások, a kulturális örökség védelme, a határon átnyúló kapcsolatok, valamint a helyi vállalkozások támogatása terén megvalósuló fejlesztések összehangolását szolgálja.

Célja, hogy a régió beruházásai egymást erősítve, egységes fejlesztési koncepció mentén valósuljanak meg, hosszú távú előnyöket biztosítva Bodrogköz lakosainak.

A kiemelt prioritások közé tartozik a Három Folyó Vidéke fejlesztése is, amely a Bodrog, a Latorca és a Tisza természeti adottságaira épít. A program a vízi turizmus, a kerékpáros infrastruktúra, a szőlőtermesztés, a gasztronómia, a kulturális örökség és a határon átnyúló együttműködés fejlesztését kapcsolja össze. A kezdeményezés célja egy olyan modern turisztikai térség kialakítása, amely hozzájárul a helyi gazdaság fejlődéséhez és a lakosság életminőségének javításához.

„Bodrogköz fejlesztése nem egy memorandum aláírásával kezdődik. Több éves közös munka eredménye, és egyben a közösen előkészített projektek megvalósítási szakaszának kezdete is. Ma már nem víziókról beszélünk, hanem konkrét projektekről, amelyeket közösen szeretnénk megvalósítani. Nem akarunk Bodrogköz jövőjéről a kassai asztalnál dönteni. Azok az emberek tudják ezt a legjobban, akik itt élnek, dolgoznak és vezetik a helyi önkormányzatokat. Ezért szeretnénk közösen kidolgozni a fejlesztési prioritásokat, tiszteletben tartva a régió igényeit, kulturális és nyelvi sokszínűségét. Meggyőződésem, hogy a partnerség a módja annak, hogy a lakosok lehetőségei a régió fejlődésével együtt növekedjenek” – mondta Rastislav Trnka, a Kassa Megyei Önkormányzat elnöke.

A Bodrogközi Egyesület elnöke és Királyhelmec polgármestere, Pataky Károly hangsúlyozta, hogy a memorandum a hosszú távú együttműködés természetes folytatása.

„Az elmúlt években bebizonyosodott, hogy amikor a régió, a helyi önkormányzatok és a helyi partnerek együttműködnek, minőségi projekteket tudunk előkészíteni, amelyek valódi előnyökkel járnak a régió számára. A megállapodás stabil keretet teremt ezek közös megvalósításához.

Célunk, hogy Bodrogközt úgy fejlesszük, hogy új lehetőségek nyíljanak meg a lakosok, a vállalkozók és a fiatalok számára, akik úgy döntenek, hogy a régióban maradnak vagy visszatérnek”

– fogalmazott.

A megállapodás megerősíti a partnerek elkötelezettségét amellett, hogy Bodrogközt modern, nyitott és versenyképes régióvá fejlesszék. A cél olyan térség kialakítása, amely az együttműködésre, a kulturális sokszínűség tiszteletben tartására, valamint természeti és gazdasági adottságainak hatékony kihasználására épül.

A munka közös projektcsapatokban, rendszeres egyeztetésekkel, valamint a fejlesztési prioritások regionális, országos és európai szintű összehangolt képviseletével folytatódik.

PP/Felvidék.ma