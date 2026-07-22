Magyar nyelvű esti tárlatvezetés is várja a látogatókat a kassai dóm programjain

A kassai Szent Erzsébet-főszékesegyház római katolikus plébániája július végén és augusztus elején gazdag programsorozattal várja az érdeklődőket. A látogatók esti tárlatvezetéseken fedezhetik fel a székesegyház altemplomát és a Szent Mihály-kápolnát, pénteken pedig magyar nyelvű vezetésen is részt vehetnek. A programot emellett az Orbán-torony meghosszabbított nyitvatartása és egy orgonakoncert is színesíti.

A dóm plébániai közössége a július végi és augusztus eleji rendezvényekkel szeretné közelebb hozni a látogatókhoz a Szent Erzsébet-főszékesegyház építészeti szépségeit és gazdag történelmét.

A programsorozat részeként esti vezetett sétákat szerveznek a székesegyház altemplomában és a Szent Mihály-kápolnában, megnyitják a nagyközönség előtt az Orbán-tornyot, valamint orgonakoncerttel is készülnek.

Az esti tárlatvezetésekre július 24-én, csütörtökön, valamint július 25-én, pénteken kerül sor. Az érdeklődők a megszokottól eltérő, esti hangulatban ismerhetik meg a kassai dóm föld alatti tereit és a Szent Mihály-kápolnát.

Csütörtökön a szlovák nyelvű vezetés 19.15 órakor, az angol nyelvű pedig 20.30 órakor kezdődik. Pénteken 19.15 órától szlovák, 20.30 órától pedig magyar nyelvű tárlatvezetésen vehetnek részt az érdeklődők.

Mindkét napon 22 óráig látogatható lesz az Orbán-torony is.

A programsorozat augusztus 1-jén, szombaton František Beer orgonakoncertjével zárul. A koncertet követően a szervezők egy kisebb meglepetéssel várják a látogatókat az Orbán-toronyban.

BN/Felvidék.ma/Kassai Főegyházmegye/Tkkbs.sk