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Új egészségügyi szűrést vezetnek be egyes külföldiek számára Horvátországban

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Illusztrációs felvétel (Fotó: pexels)

Új egészségügyi ellenőrzést vezetnek be Horvátországban a vízumkötelezettség alá tartozó egyes nem uniós állampolgárok számára: ideiglenes tartózkodási engedélyük meghosszabbításakor ezentúl kötelező szűrővizsgálaton kell részt venniük – közölte a horvát egészségügyi minisztérium csütörtökön.

A tárca szerint az intézkedés célja az akut és krónikus fertőző betegségek kiszűrése, valamint az oltottság ellenőrzése. Az előírás mások mellett az Indiából, Nepálból, Bangladesből, Pakisztánból, a Fülöp-szigetekről és Egyiptomból érkezett, Horvátországban ideiglenes tartózkodási engedéllyel élőkre vonatkozik.

A vizsgálatot a hosszabbítási kérelem benyújtását megelőző 90 napon belül, a tartózkodási hely szerint illetékes megyei közegészségügyi intézetben vagy az országos közegészségügyi intézetnél kell elvégezni.

A szűrés során ellenőrzik az aktív tuberkulózis, a hastífusz és a paratífusz kórokozóinak, továbbá a HIV-, a hepatitis B- és a hepatitis C-fertőzésnek a jelenlétét. Pozitív eredmény vagy más, közegészségügyi kockázatot jelentő betegség gyanúja esetén az érintettet további kivizsgálásra és kezelésre küldik.

A 35 év alattiaknak pótolniuk kell a kanyaró, a gyermekbénulás, a diftéria és a tetanusz elleni védőoltást, ha oltottságukat nem tudják igazolni. Az egészségügyi és szociális ellátásban dolgozóknak hepatitis B elleni oltással is rendelkezniük kell.

A vizsgálatról kiállított igazolást a külföldinek teljes horvátországi tartózkodása alatt meg kell őriznie, és hatósági vagy egészségügyi ellenőrzéskor be kell mutatnia.

A külföldi munkavállalók vizsgálatának költségeit a munkáltató viseli, más esetekben az érintett fizet. Az oltások költségét a horvát egészségbiztosítási alap fedezi.

MTI/Felvidék.ma

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