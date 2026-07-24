Vasárnap kezdetét veszi a II. Összmagyar Középiskolás Tábor Sátoraljaújhelyen

Újabb világraszóló tábor kezdődik vasárnap, Sátoraljaújhelyen a Rákóczi Táborban, ahová ezúttal 18 országból 900 magyar középiskolás érkezik.

Július 26-án, vasárnap 18 órakor veszi kezdetét a Rákóczi Szövetség II. Összmagyar Középiskolás Tábora a sátoraljaújhelyi Rákóczi Táborban.

A rendezvényre Magyarország és a Kárpát-medence számos középiskolájából érkeznek diákok, akikhez a nagyvilág magyar diaszpóra közösségeiből is csatlakoznak fiatalok, köztük az Amerikai Egyesült Államokból, Ausztráliából, Brazíliából, Csehországból, Finnországból, Franciaországból, Hollandiából, Japánból, Kanadából, Németországból, Spanyolországból, Svájcból és Új-Zélandról, hogy együtt tölthessenek egy élményekben gazdag hetet.

A cél ezúttal sem más, mint

találkozási lehetőséget teremteni a világ különböző részein élő magyar fiatalok számára, erősíteni az összetartozás érzését, a magyar nyelvhez és kultúrához való kötődést, valamint hozzájárulni a fiatalok kapcsolataihoz.

A közösségépítést változatos programok, kirándulások, sport- és kulturális események, valamint számos közös élmény segíti.

A középiskolásokat július 29-én, szerdán 18 órakor felkeresi Székely János, római katolikus püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, aki Szentmisét is bemutat a táborozóknak.

A II. Összmagyar Középiskolás Tábort a Honvédelmi Minisztérium programjai is gazdagítják.

A táborba azok a középiskolák kaptak meghívást, amelyekben működik a Rákóczi Szövetség középiskolai szervezete. A diaszpórából olyan fiatalok jelentkezhettek, akik aktív szerepet vállalnak helyi magyar közösségeik életében.

A tábor részletes programját ide kattintva érhetik el.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma