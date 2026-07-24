Negyvenöt éves a legnépszerűbb felvidéki gólyatábor: Gímes idén is elvarázsol

A Gímesi Művelődési Tábor és Gólyatábor az a hely, ahol minden jó elkezdődik. Ahol először találkozol évfolyamtársaiddal, ahol igazi gólyává válsz, elindulsz az egyetemista lét útján.

Ez az a hely, ahol kérdéseidre választ kapsz felsőbb éves diáktársaidtól, ahol először ízlelheted meg az egyetemisták világát, ahol nemcsak szórakozhatsz, de művelődhetsz is, ahol új barátokat szerezhetsz, ahol megtalálhatod életed szerelmét, ahol felfedezhetsz megannyi csodát, ahol Te is megismered Gímes varázslatos hangulatát!

Ez a tábor még különlegesebb, mint az előzőek, ugyanis idén ünneplünk. 2026-ban augusztus 27-31. között rendezzük meg a jubileumi 45. táborunkat.

A szokásos programok mellett, mint például a csapatjátékok, különböző előadások, gulyásfőzés, vártúra, kézműves foglalkozások, táncház, idén az Artúr rambó zenekar (Agócs Márton, az Aurevoir. frontembere alapította banda) vasárnapi koncertje színesíti az eseményt.

Jegyek elérhetőek az alábbi oldalon, kérdések esetén pedig forduljatok hozzánk a golyaposta@gmail.com e-mail címen.

Ne maradj le az egyetem előtti legjobb táborról te sem, vedd meg a jegyedet még ma, és találkozzunk augusztus végén Gímesen, a vár árnyékában!

Sajtóközlemény/Felvidék.ma