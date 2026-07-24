Új évaddal jelentkezik a Pont itt az STVR 2 műsorán

Július 27. és 31. között minden reggel 8:00 órától új részekkel tér vissza az STVR 2 képernyőjére a Pont itt című kulturális-ismeretterjesztő sorozat.

Az új évad ezúttal is olyan helyszínekre kalauzolja a nézőket, amelyek a felvidéki magyar kultúra és tudomány kiemelkedő alakjaihoz kötődnek.

A műsor

Galántán Kodály Zoltán nyomába ered, Szőgyénben Pató Pál úr legendájának jár utána, Komáromban Csokonai Vitéz Mihály és Lilla szerelmi történetét idézi fel, Ógyallán Konkoly-Thege Miklós csillagász munkásságát mutatja be, Szímőn pedig Jedlik Ányos életével és találmányaival ismerkedhetnek meg a nézők.

A sorozat különlegessége, hogy

a jól ismert történelmi és kulturális személyiségeket emberközelből, kevésbé ismert történeteken keresztül mutatja be.

Szerelem, zene, tudomány, találmányok és sorsfordító pillanatok elevenednek meg olyan helyszíneken, ahol mindez valóban megtörtént.

A Pont itt új évadának epizódjai július 27–31. között, minden reggel 8:00 órától láthatók az STVR 2 műsorán.

A műsor a Kisebbségi Kulturális Alap támogatásával készült.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma