Több tucatnyi rosszullét a hőség miatt: rengeteg munkájuk volt a mentőknek

A szlovákiai sürgősségi egészségügyi szolgálat műveleti központja szombaton, augusztus 1-jén 16 óráig 56 olyan mentőegységi beavatkozást regisztrált, amely rosszulléthez, illetve ájulásos állapothoz kapcsolódott.

„Harmincnégy beteget kórházba kellett szállítani” – tájékoztatott Petra Klimešová, a műveleti központ szóvivője.

„A legtöbb, összesen tíz riasztás Besztercebánya megyében történt. A legkevesebb esetet Nagyszombat megyében jegyezték fel, ahol a mentők három, a hőség miatt rosszul lett betegnek nyújtottak segítséget” – tette hozzá Klimešová.

A mentők azt tanácsolják, hogy hőség idején szomjúságérzet nélkül is rendszeresen fogyasszunk folyadékot, 11 és 16 óra között kerüljük a napon való tartózkodást, viseljünk könnyű, világos ruházatot és fejfedőt. Az otthonokat reggel és este érdemes átszellőztetni, napközben pedig árnyékolni kell az ablakokat. A legmelegebb órákban ajánlott korlátozni a fizikai megterhelést is.

A túlmelegedés figyelmeztető jelei közé tartozik az erős gyengeség, a szédülés, a zavartság, a fejfájás, a hányinger, az ájulás, illetve az eszméletzavar.

Ilyen esetben az érintettet hűvös helyiségbe kell vinni, és meg kell kezdeni a testének hűtését. Amennyiben állapota rosszabbodik, hívni kell a 155-ös segélyhívó számot.

A mentők egyúttal arra kérik a lakosságot, hogy a hőségben fordítsanak fokozott figyelmet az idősekre, a gyermekekre, a várandós nőkre és a krónikus betegségben szenvedőkre.

SZE/Felvidék.ma/TASR