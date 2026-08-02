Bosznia-Hercegovina ismét meghosszabbítaná a teljes aknamentesítés határidejét

Bosznia-Hercegovina újabb öt évvel, 2032 márciusáig szeretné meghosszabbítani a taposóaknák teljes felszámolására vonatkozó határidőt, ugyanis a 2027-re vállalt kötelezettségeit nem tudja teljesíteni – közölte internetes oldalán vasárnap a Nezavisne Novine című boszniai napilap.

A boszniai Aknamentesítési Központ (BHMAC) 2027-es munkaprogramja szerint az ország 2026 áprilisában nyújtotta be az újabb hosszabbítási kérelmet a genfi végrehajtási bizottsághoz.

A dokumentum alapján

a mentesítési munkálatok befejezését és a még veszélyes területek felszabadítását 2031 végére, illetve 2032. március 1-jére tervezik.

A program szerint 2027-ben 55 négyzetkilométernyi területet adnának vissza biztonságos használatra a lakosságnak, 70,5 négyzetkilométeren végeznének műszaki felméréseket, mintegy 70 ezer embert tájékoztatnának az aknaveszélyről, valamint 4500 figyelmeztető táblát helyeznének ki.

Emellett a 2027 és 2032 közötti időszakra új aknamentesítési stratégiát is kidolgoznának.

Az ország korábban már többször is kénytelen volt módosítani a határidőt. Az első, 2002-ben elfogadott stratégia még 2009-re tervezte az aknamentesítést, ezt később 2025-re, majd 2027-re halasztották.

Az 1992-1995-ös boszniai háború befejezése óta 1781 aknabaleset történt, amelyek következtében 624 ember vesztette életét, a legutóbb 2023-ban történt ilyen.

A háború végén az ország területének 8,2 százaléka, azaz körülbelül 4200 négyzetkilométernyi terület volt elaknásítva.

A legfrissebb adatok szerint 2026 januárjában még 774,69 négyzetkilométernyi, aknákkal szennyezett vagy aknagyanús terület volt Bosznia-Hercegovinában, ami az ország teljes területének 1,51 százalékát teszi ki. Tavaly 52,43 négyzetkilométernyi területet sikerült megtisztítani a robbanószerkezetektől.

Enis Horozovic, a boszniai aknamentesítési központ igazgatója korábban úgy nyilatkozott, hogy a háborút követően nem voltak teljesen pontosak az aknákra vonatkozó térképek, ami megnehezítette az aknamentesítést.

Mint mondta,

évente körülbelül 75 négyzetkilométert tudnak aknamentesíteni, ez pedig körülbelül 30 millió euróba (10,9 milliárd forint) kerül.

Tavaly megfogalmazott véleménye szerint, ha meglesz a szükséges támogatás, akkor negyven évvel a háború lezárását követően, 2035-re teljesen aknamentessé válhat Bosznia-Hercegovina.

Bosznia-Hercegovina jelenleg a világ egyik leginkább aknaveszélyes országának számít. A legjelentősebb aknavonal az ország két entitásának, a boszniai Szerb Köztársaságnak és a Bosznia-hercegovinai Föderációnak a határán húzódik. Ezen a területen mintegy 93 ezer ember él.

Felvidék.ma/MTI