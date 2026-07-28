Szerdától harmadfokú hőségriasztást adnak ki

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ) több szlovákiai járásban is rendkívül magas hőmérsékletre figyelmeztet. A meteorológiai riasztások szerdától, azaz július 29-től lépnek életbe, csütörtökre, július 30-ára pedig Nyugat-Szlovákia egyes járásaiban már a legmagasabb, harmadfokú hőségriasztás lesz érvényben.

A meteorológiai szolgálat hivatalos tájékoztatása szerint szerda délutántól estig Pozsony megye egész területén másodfokú hőségriasztás lesz érvényben, ami érinti Nagyszombat és Nyitra megye egyes járásait is, míg a két megye többi járásában elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. Ez utóbbi érvényes Besztercebánya és Trencsén megye egyes részeire is.

Csütörtök délutántól estig tovább fokozódik a kánikula, és harmadfokú hőségriasztás lép életbe a Malackai, Komáromi, Érsekújvári, Dunaszerdahelyi, Szenicei és Szakolcai járásban. Ezeken a területeken a csúcshőmérséklet elérheti vagy akár meg is haladhatja a 38 Celsius-fokot.

Pozsony, Nagyszombat és Nyitra megye többi járásában jelenleg másodfokú riasztás van érvényben, ami vonatkozik Besztercebánya és Trencsén megye egyes részeire is, míg több járásban, beleértve Kassa megye járásainak többségét is, elsőfokú riasztást rendeltek el.

Egészségügyi kockázatok és a veszélyeztetett csoportok

A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatala (ÚVZ SR) a rendkívüli hőséggel kapcsolatban nyomatékosan figyelmeztet, hogy a leginkább veszélyeztetett csoportok közé tartoznak a gyermekek, az idősek, a várandós nők, a krónikus betegek – különösen a szív- és érrendszeri, légzőszervi vagy mentális betegségekben szenvedők –, valamint a túlsúlyos emberek.

A szakemberek kiemelik, hogy a magas külső hőmérséklet a szervezet túlmelegedését és súlyos egészségügyi komplikációkat okozhat, mint a testhőmérséklet megemelkedése, a gyengeség, az álmosság, a fejfájás, a szédülés, a hányinger vagy a hányás. Szélsőséges esetben súlyos rosszullét és összeesés is előfordulhat, amely bizonyos körülmények között akár halálhoz is vezethet, különösen a veszélyeztetett csoportokba tartozóknál.

Hasznos tanácsok a kánikula átvészelésére

A tisztiorvosi hivatal tájékoztatása szerint az egyik legfontosabb alapszabály a rendszeres és megfelelő folyadékbevitel, még abban az esetben is, ha nem érzünk szomjúságot.

Érdemes jelentősen korlátozni a fizikai aktivitást, kerülni a közvetlen napsütést, és a lehető legkevesebb időt tölteni a szabadban.

A mentőszolgálatok munkatársai a forróság idején könnyű ételek fogyasztását, szellős öltözéket, fejfedő és napszemüveg viselését, valamint magas faktorszámú fényvédő krémek alkalmazását javasolják.

Különösen fontos szabály, hogy a gyermekeket és a háziállatokat szigorúan tilos közvetlen napfénynek kitenni, vagy akár csak néhány percre is lezárt, parkoló autóban hagyni. Ha valaki erős gyengeséget, szédülést, hányingert, rosszullétet vagy ájulást tapasztal, haladéktalanul orvosi segítséget kell kérnie. A szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy a magas hőmérséklet és a tartós szárazság miatt a szabadban jelentősen megnő a tűzesetek kialakulásának kockázata is.

TASR / Felvidék.ma