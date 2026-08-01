A hétvégén is folytatódik a hőhullám

Hétvégén is folytatódik a hőhullám. Első-, másod- és harmadfokú hőségriadó is érvényben lesz, az utóbbi szombaton egész Dél-Szlovákiában, vasárnap már csak az ország délnyugati részén – tájékoztatott honlapján a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ).

A járásokban, ahol a legmagasabb figyelmeztetés lesz érvényben, a levegő hőmérséklete elérheti a 38 Celsius-fokot.

„Az ilyen időjárás az adott időszakban és térségben ritkán fordul elő és veszélyt jelenthet egyes embercsoportokra”

– figyelmeztez a intézet.

A Közegészségügyi Hivatal (ÚVZ) arra figyelmeztet, hogy a gyerekek, az idősek, a terhes nők és a krónikus betegek, főként a szív- és érrendszeri, légúti vagy mentális betegségben szenvedők, illetve a túlsúlyosak a veszélyeztetettek csoportjába tartoznak.

„A magas hőmérséklet a szervezet túlmelegedéséhez vezethet, és rosszullétet – megemelkedett testhőmérséklet, rossz közérzet, álmosság, fejfájás, szédülés, hányinger vagy hányás – okozhat. Szélsőséges esetben ájulás is előfordulhat, de bizonyos körülmények között, különösen a veszélyeztetett csoportokban, akár halálhoz is vezethet” – figyelmeztet az ÚVZ.

Fontos a rendszeres ivás, még akkor is, ha nem vagyunk szomjasak. Korlátozni kell a fizikai aktivitást, kerülni kell a közvetlen napfényt, és ajánlott minél kevesebb időt a szabadban tölteni.

A hőségben ajánlott könnyű ételeket fogyasztani, szellős ruhát, fejfedőt és napszemüveget viselni, valamint fényvédő krémet használni. A gyerekeket és a háziállatokat tilos közvetlenül a napon, vagy parkoló autókban hagyni.

Ha valaki rosszul érzi magát, kérjen segítséget. A magas hőmérséklet és az aszály jelentősen növeli a tüzek kialakulásának veszélyét.

TASR/Felvidék.ma