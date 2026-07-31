Július 31-én, pénteken országszerte hőségriadó lép érvénybe – figyelmeztet a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ) a honlapján.

Délután 13.00 és 19.00 között harmadfokú hőségriadó lesz érvényben egész Pozsony megyében, valamint a Nagykürtösi, Komáromi, Lévai, Érsekújvári, Vágsellyei, Dunaszerdahelyi, Galántai, Szenicei és Nagyszombati járásban. A térségben a levegő hőmérséklete elérheti a 38 Celsius-fokot.

Másodfokú figyelmeztetés lép érvénybe ugyanebben az időben egész Trencsén és Kassa megyében, valamint a Nyitrai, Nagytapolcsányi, Aranyosmaróti, Galgóci, Pőstyéni, Homonnai, Eperjesi, Varannói, Nagybiccsei, Túrócszentmártoni, Stubnyafürdői és Zsolnai járásban, valamint a Breznóbányai és Nagykürtösi járás kivételével Besztercebánya megye összes járásában.

Elsőfokú hőségriasztást adtak ki továbbá 13.00-tól 19.00-ig a Breznóbányai, Bártfai, Lőcsei, Mezőlaborci, Kisszebeni, Szinnai, Sztropkói, Vízközi, Alsókubini, Kiszucaújhelyi, Liptószentmiklósi, Námesztói, Rózsahegyi, Turdossini és Csacai járásra. A Késmárki, Poprádi és Ólublói járásban a figyelmeztetés 13.00-tól 18.00-ig érvényes.

A Közegészségügyi Hivatal (ÚVZ) arra figyelmeztet, hogy a gyerekek, az idősek, a terhes nők és a krónikus betegek, főként a szív- és érrendszeri, légúti vagy mentális betegségben szenvedők, illetve a túlsúlyosak a veszélyeztetettek csoportjába tartoznak.

„A magas hőmérséklet a szervezet túlmelegedéséhez vezethet, és rosszullétet – megemelkedett testhőmérséklet, rossz közérzet, álmosság, fejfájás, szédülés, hányinger vagy hányás – okozhat. Szélsőséges esetben ájulás is előfordulhat, de bizonyos körülmények között, különösen a veszélyeztetett csoportokban, akár halálhoz is vezethet”

– figyelmeztet az ÚVZ.

Fontos a rendszeres ivás, még akkor is, ha nem vagyunk szomjasak. Korlátozni kell a fizikai aktivitást, kerülni kell a közvetlen napfényt, és ajánlott minél kevesebb időt a szabadban tölteni.

A hőségben ajánlott könnyű ételeket fogyasztani, szellős ruhát, fejfedőt és napszemüveget viselni, valamint fényvédő krémet használni. A gyerekeket és a háziállatokat tilos közvetlenül a napon, vagy parkoló autókban hagyni.

Ha valaki rosszul érzi magát, kérjen segítséget. A magas hőmérséklet és az aszály jelentősen növeli a tüzek kialakulásának veszélyét.

TASR/Felvidék.ma