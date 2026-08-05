Marian K.-t bűnösnek mondta ki a bíróság a Dóval- és a Bacsfa-ügyben 

Szerdán bűnösnek mondta ki Marian K-.t a besztercebányai Speciális Büntetőbíróság (ŠTS) a Dóval- és a Bacsfa-ügyben, gazdasági bűncselekmények elkövetése miatt. Ugyanakkor nem szabott ki büntetést, mivel a vádlottat más bűncselekmények miatt már jogerősen 19 év börtönbüntetésre ítélték, és a bíróság szerint ez a büntetés önmagában elég szigorú.

A további két vádlottat, Peter P.-t és Jana Š.-t feltételes szabadságvesztésre és pénzbírságra ítélte a bíróság. Az ítélet nem jogerős. Egyik vádlott sem volt jelen az ítélethirdetésen. Peter P.-t feltételesen három év szabadságvesztésre ítélte a bíróság, öt év próbaidővel, és 50 ezer euró megfizetésére kötelezte. Jana Š.-t szintén három év szabadságvesztésre ítélték, három év próbaidővel, és 25 ezer euró pénzbírságot kell fizetnie. Ő az eljárás során beismerte bűnösségét, ám később visszavonta a beismerő vallomását, ám a bíróság ezt nem fogadta el.

Mindkét védőügyvéd, Michal Mandzák és Andrej Šabík fellebbezett az ítélet ellen, záróbeszédeikben védenceik felmentését kérték a bíróságtól. „Az ítélet nyilvánvalóan igazságtalan, ezért fellebbeztem. Nem veszi figyelembe az Európai Unió Bíróságának joggyakorlatát, és meggyőződésem, hogy az ügyészi vádirattal ellentétben itt szó sincs adócsalásról” – jelentette ki Michal Mandzák, Marian K. ügyvédje. Leszögezte, hogy védence nem követett el bűncselekményt.

Az ügyész gondolkodási időt kért a fellebbezés benyújtására. Záróbeszédében Marian K. számára 3 millió eurós pénzbüntetést javasolt. A másik két vádlott esetében egyformán három év feltételes szabadságvesztést, három év próbaidővel, valamint 100-100 ezer eurós pénzbüntetést. „Pozitívan értékelem, hogy a bíróság megalapozottnak ítélte a vádat. A kiszabott büntetéseket kielemzi az ügyészség, és döntünk a következő lépésekről” – reagált az ügyész.

A vád szerint több mint nyolcmillió eurós áfa-visszaigénylési csalást követtek el dóvali ingatlanügyletek során, amelyekben több gazdasági társaság is érintett volt. Emellett Marian K.-t a Bacsfa melletti golfpálya nyilvános elárverezése kapcsán azzal vádolták, hogy közel hárommillió euróval károsította meg a hitelezőt.

Felvidék.ma/TASR