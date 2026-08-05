Kevesebb mint három hét maradt a jelöltlisták benyújtására

Kevesebb mint három hetük maradt az októberi összevont önkormányzati választásokon indulóknak a jelöltlisták benyújtására. A listákat augusztus 25-éig kell leadni – hívta fel a figyelmet honlapján a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma.

A képviselő-testületek tagjait, a polgármestereket és a megyeelnököket megválasztó összevont választásokat október 24-én tartják. Jelöltlistát politikai párt vagy koalíció, valamint független jelölt is benyújthat. A független jelölteknek az indulásukhoz támogató aláírásokat kell gyűjteniük a lakosoktól.

„A politikai párt a meghatalmazottja útján papíralapon és elektronikus formában, a független jelölt pedig személyesen, legkésőbb a választás napja előtti 60. napon nyújtja be a jelöltlistát” – rendelkezik a választójog gyakorlásának feltételeiről szóló törvény. A független jelölt a jelöltlistát egy másik, általa erre írásban meghatalmazott személy útján is benyújthatja.

A települési, illetve a megyei képviselő-testület tagjává azok a polgárok jelöltethetik magukat, akik legkésőbb a választás napján betöltik a 18. életévüket. A polgármesteri, valamint a megyeelnöki tisztségre pályázóknak legalább 25 évesnek kell lenniük.

A jelölteknek állandó lakóhellyel kell rendelkezniük abban a településben, ahol indulnak. A megyei választások esetében olyan településen kell állandó lakóhellyel rendelkezniük, amely az adott választókerülethez tartozik. A községi polgármesterjelölt egyidejűleg a községi képviselő-testület tagjának is jelöltetheti magát.

A független jelölteknek be kell nyújtaniuk az indulásukat támogató lakosok aláírásait. A szükséges aláírások minimális száma a település lakosságszámától függ. Ugyanezek az alsó határok vonatkoznak a pozsonyi és kassai helyi képviselő-testületek független képviselőjelöltjeire is.

A települési és a megyei önkormányzati szervek összevont választását október 24-én, szombaton tartják. Csaknem háromezer község, város és városrész lakói járulhatnak az urnákhoz.

Az önkormányzati választásokra nem lehet választói igazolványt igényelni, így a választópolgárok kizárólag az állandó lakóhelyük szerinti településen adhatják le szavazatukat.

SZE/Felvidék.ma/TASR