A múlt héten a kétnyelvűség hiányára figyelmeztető matricák jelentek meg az egyik somorjai étterem falán, ami másnap nagy vihart kavart a közösségi hálókon.

Az egyik meg nem nevezett vendéglátóipari egység tulajdonosa magából kikelve kérte számon az ismeretlen tetteseken, hogy leragasztgatták a üvegfalakat, el sem gondolkozva azon, vajon miért kifogásolják, hogy a helyszínen hiányoznak a magyar feliratok.

Másnap az akció megismétlődött, és az említett hely kétszer annyi matricát kapott a közösségi hálókra feltett képek alapján, mint előző napon.

A reakciók hasonlók voltak. A Somorjára beköltözött szlovákok közül senki sem értette a kétnyelvűség lényegét, hiszen szinte mindenki azt gondolta, azért akarnak a magyar emberek magyar feliratokat, mert nem tudnak szlovákul. Ami persze badarság.

A vizuális kétnyelvűség a magyarok elismeréséről, egyenlő polgárként való kezeléséről és a kulturális sokszínűségről szól. Mindhárom alapelv fontos tartóköve kell, hogy legyen egy érett polgári társadalomnak. De ez nem minden. Az egyik félszázalékos soviniszta párt az első és a második matricázás után is propagandacikket írt az eseményről, összekötve azokat kollégánk, Méry János somorjai önkormányzati képviselő személyével, akivel pár napja interjút közöltünk a magyar–szlovák meccsen szerzett tapasztalatairól.

A helyében mi feljelentést tennénk, de ő elmondása szerint nem kíván komplexusokkal küzdő esetekkel foglalkozni.

„Nem foglalkozom félszázalékos viccpártokkal, s a csinovnyikjaikkal sem. Ezek az emberek azt akarják, hogy az ilyen és efféle bejegyzéseikre reagáljunk, amivel a figyelem középpontjába kerülnének. Nekem ezt eszem ágában sincs megtenni. Egyébként a Somorján történt, és ehhez hasonló események jól rávilágítanak arra, hogy van probléma az együttélés terén. Szerintem van más, szolidabb módja is annak, hogy számon kérjék a tulajdonoson a vizuális kétnyelvűséget, de a matricázás is a legitim eszközök közé tartozik. Nagyon elszomorítottak azok a hozzászólások, melyeket az említett étterem bejegyzései alatt olvastam. De ez van. Mindenkinek joga van leírni a véleményét, akár kevésbé barátságos stílusban is. A magam részéről már régóta nem járok az említett helyre, s amíg nem változnak a dolgok, nem is tervezek változtatni ezen” – nyilatkozta a Via Nova somorjai elnöke.

Portálunk megkereste Kovács Balázst, a Kétnyelvű Dél-Szlovákia aktivistáját is, aki a következő közleményt juttatta el hozzánk:

„A matricázók egy létező problémára hívták fel a figyelmet, az említett étteremnek pedig ajánlatosabb lett volna a hiányosságokat pótolni, ahelyett, hogy sértegesse azokat a vásárlókat, akiknek fontos a kétnyelvűség és a kisebbségi jogaik gyakorlása. Személy szerint nem gondolom, hogy a jövőben bármikor is igénybe venném az étterem szolgáltatásait – legalábbis amíg a magyar feliratok nem kerülnek ki.”

Somorján gyakori téma a kétnyelvűség, pontosabban annak részleges hiánya, hiszen 2011-ben a Felvidéken először itt jelentek meg a kétnyelvűség hiányára figyelmeztető matricák, miután az akkori polgármester, Bárdos Gábor leporoltatta a testületével a kétnyelvűség következetes betartásáról szóló önkormányzati határozatot, melyet még a kilencvenes években hoztak az akkori városatyák.

A matricákon a következő szöveg volt olvasható:

Hol marad a magyar felirat? – Mi is itt élünk! Törvény adta jogunk van az anyanyelvünkhöz! Később a Somorja Hangja nyílt levelet intézett a Slovak Lineshoz, miután kiderült, hogy a felújított somorjai buszállomásra csak egynyelvű feliratok kerültek, a város tudomása nélkül.

Volt, hogy a Somorja területén lévő Pozsony feliratú útjelző táblát kétnyelvűsítették. Számos közismert és elismert somorjai polgár, szlovákok és magyarok, civilek és képviselők nyílt levelet intéztek a multihoz annak érdekében, hogy a szlovák mellett magyar nyelven is kommunikáljon.

A Kaufland válaszában leszögezte, hogy azokon a reklámhordozókon, információs táblákon, szórólapokon, amelyeket a boltokon belül és kívül helyeznek el, kizárólag szlovák nyelvű feliratok olvashatók majd továbbra is. Egy évvel később volt egy sikeres akció is, mely a már fent megszólaltatott somorjai képviselő nevéhez fűződik, nevezetesen, hogy tizenöt évvel azután, hogy Somorja városa és a Billa szerződésben rögzítette, hogy a városba költöző üzletlánc helyi üzletében lévő áru fajtáinak fő kategóriái kétnyelvűen lesznek feltüntetve, 2016-ban megjelentek az első magyar feliratok is a polcok fölött.

De beszámolhatunk még a somorjai STK Stadionban lévő feliratok kétnyelvűsítéséről, vagy a közeli bacsfai útjelzőtábláról is, melyre szintén kikerültek a magyar feliratok kétszer is, az első után ráadásul Peter Pellegrini provokációnak nevezte a kétnyelvűsítést.