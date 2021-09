Portálunkon augusztusban hírt adtunk arról, hogy több, mint fél évszázad után újra szentmisét tartottak a sámoti Antióchiai Szent Margit-templomban, majd augusztus végén arról is, hogy Cseh Tamás szólista és a Via Nova Somorja Ifjúsági Csoport jótékonysági koncertet szervezett a helyszínen a templom felújítására. Cseh Tamással beszélgettünk.

Mikor és hogyan jött az ötlet, hogy elindítsd a Duna menti kamarazenei fesztivált?

Már régóta motoszkált a fejemben egy saját kamarazenei fesztivál megszervezése, de igazán 2-3 éve kezdtem el foglalkozni a kérdéssel. Meg diákkoromban sokat jártam nyaranta mesterkurzusokra, de 13 évvel ezelőtt sikerült először kijutnom a Pablo Casal Festival-ra Prades-ben (Franciaország), ahol 2 héten keresztül naponta több helyszínen több koncertet is adtak a világ legjobb klasszikus zenészei, akik napközben kurzusokat tartottak. Engem ennek a fesztiválnak a szellemisége fogott meg leginkább, s kétévnyire rá vissza is mentem. Külön élmény volt, hogy a több száz diák közül engem is kiválasztottak a gálakoncertre, ahol a kurzus diákjai játszottak. Ekkor megtapasztaltam fellépőként is ezt a fesztivált, de addig nézőként is minden este a koncerteken hihetetlen élménnyel gazdagodtam.

Teljesen egyszerű fesztivál volt, a helyszínen többnyire gyönyörű középkori kolostorok, templomok voltak a semmi közepén, magasan a hegyekben.

Itt csak a zene volt fontos, semmi más.

Ez inspirált, mert a zenét, amit több száz éve megkomponáltak és mai napig ismernek, nem kell magyarázni, azok már bizonyították a létjogosultságukat.

Idén a sámoti Antióchiai Szent Margit-templom került be új helyszínként. Miért és hogyan döntöttél mellette?

2020-ban volt a fesztivál első évadja, de sajnos online, tehát gyakorlatilag Sámoton volt a fesztivál első nyilvános, emberek jelenlétében megtartott koncertje. Itt a sámoti templomnál éreztem azt, amit anno Franciaországban Prades-ben. Mikor először beléptem oda, rögtön tudtam, megvan a helyszín. Nagyon boldog voltam.

Miért Bachot választottál és miért ezeket a műveket? Ha jól tudom, tudsz valamilyen különleges történetet Bachról.

Eredetileg nem terveztem olyan szólókoncertet, ahol csakis Bach szvitjeit játszom, de mikor először beléptem a templomba, még júliusban, az első pillantásra egyértelművé vált, hogy mit kell játszanom Sámoton.

Bach műveit mindig Isten dicsőségére írta, ezt ő maga is megfogalmazta írásaiban. Szerintem ennél szebben nem lehetett volna kezdeni a fesztivált.

Egyébként Bach még életében készített egy családfát, és nagyapját, Vitus Bachot Magyarországról származtatja, aki molnár és pék volt. Utóbb kiderült, hogy ő is úgy telepedett Magyarországra, de állítólag Bach magyar származásúnak tartotta magát. A szakértők ezen vitatkoznak, de Liszt is úgy tartotta, hogy ők magyarul nem beszélő magyarok voltak.

Hogyan értékeled, milyen volt a koncert? A hangzás? A helyszín? A fogadtatás?

A közönségnek kell értékelnie, de számomra igazán felemelő érzés volt. Egy majdnem eredeti állapotában levő, több mint 800 éves templomban játszani igazan különleges, főleg Bach zenéjét. Akusztikailag tökéletes, a régi korok emberei tudták, hogyan kell ezt csinálni. Naponta játszom Bachot reggel ébredés után, rendbe hozza a lelkemet, testemet.

Nagy öröm volt a számomra, hogy telt ház volt, megtisztelő volt a nagy érdeklődés, és persze ez felelősség is. Nekem nincs más dolgom, csak közölni azokat a gondolatokat, melyeket Bach zenébe foglalt. Azok a gondolatok pedig Isten dicsőségére születtek, tehát a mi dolgunk a jót közölni az emberekkel. Azt hiszem, ez volt a cél a koncerten, és bízom benne, hogy sikerült is. Megmozdítani valamit az emberek lelkekben, elég egy parányi gondolat is, az is csodákra képes. A fogadtatás egyenlő volt a befogadással a közönség részéről, nyitott füllel és lélekkel hallgatták Bach zenéjét a különleges helyszínen.

Van valami terved még, amit meg szeretnél valósítani Sámoton?

Nagyon sok, ez egy rendkívül inspiratív hely. Szeretnék még Bach-műveket játszani.

Több lehetőség van, akár biblikus szövegek felolvasásával kombinálva, vagy egy egész éjjel tartó Bach-maraton. Vagy mind a 6 szvitet eljátszanám egy koncerten. De erősen gondolkodom egy egész fesztivált Sámotra szervezni.

***

Mgr. Art Cseh Tamás, ArtD. 1984-ben született Nagymegyeren. Jelenleg Pozsonyban él, ahol a Pozsonyi Szlovák Nemzeti Színház szimfonikus zenekarának szólóbrácsása. A Bécsi és a Pozsonyi Zeneművészeti Egyetemen diplomázott, ahol 2014-ben doktorált. Szólista, kamarazenész, illetve zenekari játékosként a világ leghíresebb koncerttermeiben muzsikált olyan művészekkel, mint Edita Grúberová, Peter Dvorský, Anna Netrebko. Szólistaként 2011-ben debütált a Kassai Filharmonikusokkal. Tagja több nemzetközi zenekarnak (pl. Bruno Walter Symphony Orchestra) és rendszeres vendége a Sendai Filharmonikusoknak Japánban. Klasszikus zenei pályája mellett hű maradt gyökereihez, és feladatának tartja a népzene és a magyar nóta terjesztését. Zenekarával, a Cseh Tamás Banddel 2014 nyarán egy nagy sikerű japán koncertkörúton vett részt. Számos hazai és magyarországi néptánccsoport kísérőzenekaraként ismert, mindezek mellett több népzenei lemezen szerepel, de lakodalmakban, illetve nótaesteken is hallható.

(Interjú: Felvidék.ma, összefoglaló: atempo.sk/ Méry János, Felvidék.ma)