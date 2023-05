A kékkői vármúzeum szombat óta várja a látogatókat. Az érdeklődők már az intézmény olyan részeibe is bejutnak, ahová eddig nem volt lehetőség.

A várban elhelyezett, a Szlovák Nemzeti Múzeumhoz tartozó egyedülálló báb- és játékkiállítás Dáša Ďuríková szerint bizonyára idén is számos turistát vonz majd, ők pedig jól felkészültek az idei turistaszezonra.

Az állandó kiállítás mellett ugyanis számos újdonságot is biztosítanak. A látogatóknak például olyan helyiségek, műhelyek is a rendelkezésükre állnak, ahol képzőművészeti, báb- és játékkészítési vagy kézműves szenvedélyüket is kipróbálhatják.

Ezeken a most kialakított műhelyeken kívül új helyiségben kapott helyet a pénztár és ajándékbolt, valamint a térség bortermelői hagyományait bemutató kiállítás is.

Az idei szezonban egy színvonalas cukrászdát is nyitottak. Azon kívül, hogy finom édességeket kóstolhatnak itt a látogatók, kisebb rendezvényekre és kiállításokra is alkalmas lesz a helyiség.

„A Castanea nevet viselő cukrászdában elsősorban a környékre jellemző, gesztenyéből készült süteményeket, édességeket szolgálnak fel. De különféle kulturális rendezvényeket is itt valósítunk meg” – mondta Helena Ferencová, a múzeum igazgatónője.

Elmondta továbbá, hogy ismét megrendezik a már hagyományos ünnepségeket, így a gyermeknapot, a nyári kulturális napokat, tárlatokat, koncerteket, a karácsonyi hagyományokat bemutató rendezvénysorozatot és az éjszakai tárlatlátogatásokat.

„Újdonság lesz, hogy több, a gesztenyével kapcsolatos workshopra, tanfolyamra, bemutatóra kerül sor. Legközelebb például a gesztenyerolád készítését mutatjuk meg a turistáknak” – jelentette be az igazgatónő.

Megemlítette továbbá, hogy a várkastély romos részét is megtekinthetik a látogatók.

„Rendszerint május közepén, amikor a múzeumok és galériák éjszakája zajlik, mi is akkor indítjuk be teljes mértékben a turistaszezont. Így lesz ez az idén is, de akik erre járnak, már szombattól megtekinthetik intézményünket” – hangsúlyozta.

Nemrégiben fejeződött be a barokk várkastély északi szárnyának felújítása. Ezután a látogatók azokba a részekbe is bejutnak, ahová eddig nem volt lehetőségük. A mostani felújítás folytatása volt a várkastély keleti szárnyának 2017-ben megvalósult újjáépítési munkálatainak.

(BM/Felvidék.ma/teraz.sk)