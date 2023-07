A guzsaly vagy a guzsalyos fogalma mára már nem ismeretlen a vízkeletiek számára sem, hiszen 2022-ben a Guzsalyos Találkozó jubileumi, XX. évfordulóját ünnepelhettük meg községünkben. Ennek a hagyományteremtő szándékkal induló rendezvénysorozatnak a megteremtői az erdélyi Apáca, a dél-vidéki Kisorosz, a magyarországi Apátfalva és Csanádapáca községek. Ezen települések már több évtizede szoros barátságban állnak egymással, testvértelepülései egymásnak. Közösen ápolják a magyar hagyományokat és a kultúrát. Ezért is nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy 2019-től a mi községünk, Vízkelet, ez a felvidéki, többségben magyarok lakta falucska is részesévé válhatott ennek a baráti közösségnek.

Az idei rendezvénynek a magyarországi Békés megyében elhelyezkedő, megközelítőleg 2600 lakost számláló Csanádapáca község adott otthont.

Vízkeleti delegációnk Kubík Roland polgármesterrel az élen, a Harmónia női éneklőcsoport és a Dióhéj citerazenekar képviseletében 28 fővel érkezett meg pénteken délután a találkozó helyszínére, az Arany János Művelődési Házba, ahol Oláh Kálmán polgármester baráti fogadtatásában részesülhettünk.

Ahogy érkeztek a résztvevők, úgy telt meg a művelődési ház élettel, szeretettel, baráti ölelésekkel, a viszontlátás örömével. A jóleső vacsora elfogyasztása után a Tabán Néptáncegyüttes fergeteges műsorát és a Nagykikindai József Attila Amatőr Színjátszó Társulat „Az ezredik éjszaka” c. előadását láthattuk. Ezután következett az elszállásolás. Voltak, akik családoknál, ismerősöknél tértek nyugovóra. A mi csoportunkat a 20 km-re lévő orosházi Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Kollégiumában helyezték el.

Másnap a Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltatóközpont étkezőjében elfogyasztott reggeli után mindannyian elindultunk a történelmi gyulai vár szomszédságában és az Almásy-kastély egykori parkjában található Gyulai Várfürdőbe, amely Békés megye leghíresebb gyógyfürdője, 8,4 hektáros területen helyezkedik el és 5000 négyzetméternyi vízfelülettel rendelkezik. Közkedvelt gyógyvize 2004 m mélyről fakad. A nyári hőségben hűsítő menedéket találtunk az eredeti park ősfái, a lombhullató és örökzöld fák árnyékában, de gyönyörködhettünk a virágzó cserjék, évelő és egynyári virágok és a zöld pázsit szépségében is. Gyula város híres szülötte, Erkel Ferenc a kastély parkjában, a régi tölgyfák árnyékában alkotta meg Bánk bán című művét. 2019 nyara óta szobor őrzi az emlékét. Ezen a csodálatos helyen gyorsan eltelt az idő. Délután három órakor indultunk vissza Csanádapácára, ahol vendéglátóink a termelői piac épületében bőséges vacsorával vártak bennünket.

Elkezdődött a készülődés a gálaestre. A szereplők színes, a saját tájegységükre jellemző népviseletbe öltözve izgalommal várták, hogy előadhassák a XXI. Guzsalyos Találkozóra készített ünnepi műsorukat.

A gálaest a polgármester úr köszöntőjével és a magyar himnusz eléneklésével vette kezdetét, majd a helyi általános iskola és óvoda diákjainak előadásával folytatódott. Ezután az egyes településekről érkező néptánccsoportok, dalkörök, színjátszó csoportok, versmondók, citerások és zenészek léptek színpadra, és adták elő színes, változatos és színvonalas összeállításaikat.

Így szórakoztatták egymást és a közönséget. A kultúrműsor befejeztével Oláh Kálmán polgármester kihirdette, hogy a XXII. találkozó helyszíne a Csanádapácától pár kilométerre található Apátfalván lesz, és ünnepélyesen átadta a színes szalagokkal díszített guzsalyt Apátfalva alpolgármesterének. Az este nem múlhatott el az Ismerős Arcok találkozók himnuszává vált „Nélküled” c. dala nélkül, amikor a résztvevők kéz a kézben, felállva, egyszerre, egy szívvel énekelnek, hogy az ember lelke szinte beleborzong. 2019-ben, Apácán, amikor először vehettem részt ezen a találkozón, számomra ez volt az a pillanat, amikor megértettem a Guzsalyos Találkozó lényegét – olyan felemelő érzés volt akkor és most is. Ezt csak az értheti igazán, aki ott volt, és megélte a pillanatot. Örülök és köszönöm, hogy én is ott lehettem.

E megható pillanatok után következett a Guzsalyos tortájának felvágása, amely hatalmas volt, gyönyörű és nagyon finom. A tortát a települések elöljárói vágták fel és osztották szét. Ezután már csak a szórakozásé és táncé volt a főszerep – ki meddig bírta.

Eljött az utolsó nap, a vasárnap. Délelőtt katolikus szentmisén vehettünk részt a Nagyboldogasszony katolikus templomban és evangélikus istentiszteleten adhattunk hálát az evangélikus templomban. A vasárnap délután a közös főzés jegyében zajlott. Közben szórakoztunk, ismerkedtünk, kóstolgattunk egymás főztjét, kultúráját. A gyerekek is egymásra találtak, felhőtlenül játszottak hovatartozásra való tekintet nélkül. Közben ellátogatott közénk Sihell Ferry, aki pörgős nótáival fokozta a hangulatot, és a „táncparkettre” csábította a közönséget.

Ahogy az lenni szokott, egyszer minden jónak vége szakad. Eljött a búcsú ideje. Ismét olyan meghitt pillanatok voltak ezek, amit az ember soha nem fog elfelejteni. Könnyekkel küszködve, énekszóval búcsúztunk el egymástól a jövőbeni viszontlátás reményében.

Remélem, hogy ennek a szép hagyománynak lesz folytatása, és még sokáig fennmarad! Köszönjük a csanádapácai vendéglátóinknak, hogy részesei lehettünk a csodálatosan megszervezett XXI. Guzsalyos Találkozónak.

(Kováč Marcela/Felvidék.ma)