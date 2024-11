A nánai kisiskola mindennapjairól, eredményeiről

Amikor az iskola megtelik nagyszülőkkel, szeretet lengi be az osztálytermeket.

Felvidék-szerte sajnos egyre több falusi kisiskolát, sőt már alapiskolát, középiskolát is bezárnak, számuk egyre csökken. Ez nem csak demográfiai probléma, sok helyütt fenntartásuk okozza a gondot, na meg az állami rendeletek.

Nánán hála Istennek 1990-től, amikor a község önálló lett, napjainkig – s reméljük sokáig – sikerült fenntartani az 1-4. évfolyamos alapiskolát, főleg helyi kisdiákokkal, habár az utóbbi évben még beutazó is volt.

Azonban a két km-re lévő párkányi iskolába is járnak a faluból kisdiákok. A szülők nagy része viszont megértette a kisgyermek számára a nyugodtabb környezet előnyeit.

A helyi óvoda épületében kialakított termekben szerényen, de minden lehetőség megvan a korszerű oktatásra. A tantermen kívül van számítógépes terem, étkező, nagy udvar, amely minden évben bővül valamilyen szabadtéri játékokkal. A tornaterem napi téma az önkormányzat asztalán, erre is keresik a megoldást. Jelenleg ugyanis a kultúrházban tartják tornaórájukat.

Mindehhez ügyes szülők, és persze áldozatkész pedagógusok kellenek, akik pályáznak, teszik a dolgukat, mind az oktatás-nevelés terén, mind a szabadidő foglalkozásokkal. A nyári szünidőben a Cimbora táboruk már több mint tíz éve működik, a hétvégeken ünnepi szerepléseket szerveznek.

Természetjárók a gyerekekkel, ismerkednek a legszűkebb szülőföld földrajzi, természeti szépségeivel. A párkányi könyvtár állandó látogatói, hallgatói a mesedélutánokon és a színházlátogatás is programjaikban van. A gyerekek a főszereplői minden Csemadok által szervezett nemzeti ünnepnek, és a nyugdíjas ünnepeknek is.

Minden gyerekből kihozzák a pedagógusok a maximumot.

Közös éneklés, versmondás, valamennyi kicsit bekapcsolnak a szereplésbe, ezzel csiszolva egyéniségüket.

Volt, van az iskolának országos versmondó versenyen szereplő kisdiákja, van népdalköre, képzett zeneszakos Dorna Mónika pedagógussal, akik szintén részt vettek már versenyeken.

Végh Ildikó tanítónő, és Babiak Veronika napközis tanító néni a kreativitás mesterei.

Az utóbbi években bevezettek, hogy egy napon meghívják az iskolába a gyermekek nagyszüleit és nagy sikerrel együtt alkotnak papával, mamával.

Micsoda élmény, gyermeknek, nagyszülőnek! S az összetartozás mily bölcs eszköze az ilyen foglalkozás! Amikor az iskola megtelik nagyszülőkkel, szeretet lengi be az osztálytermeket.

(fotó: iskolai archív)

Mindennek irányítója Szúnyogh Anita igazgatónő, aki kolléganőivel együtt mindent megtesz a gyerekek érdekében.

Ezt bizonyította az a beszélgetés is, amit a Csemadok alapszervezet szervezett a gyerekekkel. Önálló megnyilvánulásuk bizonyította, hogy ezek a gyerekek ügyesek, van véleményük, melyet bátran elmondanak.

No és a nánai kisiskolások ott vannak az Isten házában is, ministrálnak, könyörgést olvasnak, s mindenre készek.

Csak remélni merjük, hogy a beharangozott oktatási reform nem bontja meg ezt az egységet. A jelenlegi polgármester és önkormányzat tagjai is mindent megtesznek, hogy a faluban megmaradjon a kisiskola. Ez reményt ad arra is, hogy jó lokálpatriótái lesznek falujuknak felnőtt korukban is.

(Dániel Erzsébet / Felvidék.ma)