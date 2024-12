Erzsébet királyné fénykertje Gödöllőn képeken

A Gödöllői Királyi Kastélyban Erzsébet királyné Fénykertje várja az érdeklődőket. Az egyedülálló kiállítás a híres osztrák császárné és magyar királyné: Erzsébet korába repít.

Ezt a lélegzetelállító kastélykertet, amelyet Erzsébet királyné annyira szeretett, most több százezer lámpával és több tucat gyönyörű fényszoborral és dekorációval világították meg, amelyet mi is végigjártunk, s szeretettel ajánlunk Olvasóink figyelmébe.

A gödöllői fénypark négy fő téma köré szerveződik. A Királyi pompa – az udvar pompáját; a Vadászatok – a hagyományos királyi vadászatokat és Sisi természet iránti szeretetét; a Gyermekek – egy szórakoztató és interaktív területet, Sisi világát mutatják be; végül Sisi életének és örökségének történetét tekinthetjük meg ikonikus fényszobrával és más installációkkal, amelyek életre keltik történetét.

A kiállítás fénypontja egy 5 méter magas fényszobor, amely Erzsébet királynét ábrázolja, és több mint 3500 LED izzó világítja meg.

Mint a fénypark hivatalos oldaláról megtudtuk, összesen 250 000 égő alkotja a kiállítást, amely így valóban felejthetetlen élményt nyújt a gyermekek, de a felnőttek számára is. A látogatók emellett egy 6 méter magas világító szarvast is megcsodálhatnak, amely a királyi vadászatokat szimbolizálja, valamint egy gőzmozdonyt, amely a gőzkor hajnalát ünnepli, 7 000 LED izzóval kivilágítva. A parkban egy impozáns, 3,5 méter magas bagoly is található, amely a bölcsesség szimbóluma.

(Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)