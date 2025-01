A Csemadok a társadalmi hátterének köszönhetően működik

Vojtek László és felesége, Juliska gyakori vendége a szenci és környékbeli Csemadok-rendezvényeknek, azt is mondhatjuk, szinte nincs magyar rendezvény nélkülük a városban. Ottjártamkor is arról beszéltek, milyen fantasztikus volt a hangulat az egy nappal korábbi rendezvényen. Vojtek László úgy véli, fontosak a közösségi események.

A Csemadok Országos Elnöksége a magyar kultúra napi rendezvényén tüntette ki nagyjait, Csemadok Életmű Díjat kapott Vojtek László is, aki korábban a Csemadok Szenci Szervezetének, a járási bizottságnak és országos elnökségnek (akkoriban még országos választmánynak) is tagja volt.

Egy ilyen díj birtokában az ember visszatekint. Mire a legbüszkébb?

Nagyon sok rendezvényt tartottunk, a bálok bevételéből sok rendezvényt tudtunk tartani, volt énekkarunk, eljártunk kirándulni. Mindig történt valami a városban a Csemadoknak köszönhetően. Egyébként nem tudnám megmondani, mire vagyok a legbüszkébb, az ember a gyermekeit is egyformán szereti.

Büszke vagyok arra, hogy olyan alapot sikerült lerakni, egy olyan csapatot sikerült összekovácsolni, akik folytatni tudták a munkát, akkor is, mikor nem én voltam az elnök. Szencen nem voltak olyan ellentétek, mint amilyeneket a falvakon tapasztaltam, amikor járási elnökként a régiót jártam. Pedagógusként állítom, az a szerencsés, ha a tanítvány túlnövi a mesterét, Szencen ez szerencsére így van. Bízom benne, hogy továbbra is tud majd működni a Csemadok, legalább olyan magas színvonalon, mint most.

Potenciál van rá, tehát van rá esély, hogy tovább működjön.

Igen, de az embereken sok múlik. A Szenczi Molnár Albert Napok indulásánál is így volt. A kezdetekkor nagy kérdés volt, mit fognak ehhez szólni, Szabó János akkori elnök elképzelése kicsit más volt, ő amatőr énekesként inkább nótaesteket tartott volna, melyek iránt sokan érdeklődtek. Érdekes módon a Szenczi Molnár Albert Napok rendezvényeire is sokan eljöttek és a közönség nem rossz szájízzel tért haza.

Akkoriban több volt az irodalmi előadás?

Inkább a helytörténeti előadás volt több. Minczinger Sándor foglalkozott a város történetével, ugyan amatőr szinten, de foglalkozott vele, megragadta ezt az alkalmat. Magyarországi előadók is eljöttek. Ilyen szempontból ez egy sikertörténet, abból a szempontból viszont nem, hogy sok kritika érte, voltak olyan visszhangok is, hogy nem kellene megszervezni, minek csináljuk ezt, kár provokálni. De szerencsére lett folytatása.

Sikertörténet az is, hogy a rendezvénysorozat megélte az 55. évfolyamot, néhány év kihagyással.

Először volt dörgedelem a hatalom részéről, aztán Polák Imre vállalta, hogy rendezi a dolgot. A pártbizottság Szabó János elnökön nem kérhetett számon semmit, csak ha a párttag lett volna. Imre vállalta, hogy megmagyarázza a dolgokat. Én akkor nem voltam ott, csak hírből tudom ezeket a dolgokat. Ki kellett domborítani a szocialista valóságot, így nem tiltották be. Szerencsére a pártnál is voltak kompromisszumra hajló emberek, de azért megmondták, hogy ezt vagy azt ne csináljuk. A fő érv a rendezvény ellen az volt, hogy egy papot ünneplünk, és az egyik előadó is pap volt, Hegyi Ferenc, csak ezt mi nem árultuk el, s nem vallási témáról adott elő. Egyébként a Szenczi Molnár Albert Napok nem vallási rendezvény, igaz, Molnár Albert református prédikátor is volt, de nem ez a fő érdeme, a nyelvtana, a szótára és a irodalmi tevékenysége számunkra sokkal kiemelkedőbb, ő egy világi felfogású tudós volt, sokkal inkább, mint a többi református lelkész.

Mi volt a nehézség a Csemadok-munkában?

Helyi szinten fontos volt stabilizálni a vezetőséget. Még nem voltam Csemadok-tag, mikor titkárnak választottak, szóltam, erre adtak egy belépési nyilatkozatot, hogy töltsem ki. Az volt a gond, hogy néhányan a Csemadok-vezetőségre, mint vitaklubra tekintettek, de itt dolgozni is kellett, ha azt akartuk, hogy egy rendezvény létrejöjjön, ez ma is így van. Titkárként próbáltam segíteni, rendbe tenni a Csemadokot, a pénztárat. Ekkor találtunk egy jó pénztárost, Nyáry Erzsébetet, még ma is ő végzi ezt a feladatot. Olyan embereket kellett bevonni, akik hajlandóak voltak dolgozni. Alakult egy ifjúsági klub is, ők segítettek a teremrendezésben, székeket pakoltak, zongorát cipeltek, jegyeket csináltak. Szervezés nélkül nem működik. Szabó Jancsi után Ásványi László volt az elnök, tőle vettem át én. Amikor megválasztottak, úgy döntöttem, a Szenczi Molnár Albert Napokat vissza kell hozni, és újra meg kell szervezni. Az első 1967-ben tavasszal volt, az 1968-as is tavasszal volt, ősszel valószínűleg meg sem tarthattuk volna, a hetvenes évek elején szünetelt, engem 1977-ben választottak meg, ekkor újra indult a rendezvény. A program összeállításánál a közönségre is gondolni kell.

Ma már nem városi rendezvény, a járás több alapszervezete, sőt a Galántai járáshoz tartozó Jóka is szervez rendezvényt a Szenczi Molnár Albert Napok keretén belül, időközben országos jelentőségű eseménnyé vált.

A rendezvény és a szobor már hozzátartozik a városhoz. A Galántai járással mindig jó volt az együttműködésünk. Számomra nagy öröm, hogy a járás többi alapszervezete is csatlakozott a rendezvényhez.

Még ma is szeretettel jár el a Csemadok-rendezvényekre, szinte mindegyiken ott van. Miért fontos ez?

Ha tehetem, megyek. Mi társadalmi szervezet vagyunk, a magyar közösséget kell összefognunk, ez a Csemadok feladata, ez az alapküldetésünk. Az elképzelés, aminek alapján létrejött ez a szövetség, hogy csak táncoljunk, nem volt elég a magyarságnak, ha itt leragadtunk volna, már nem lennénk, nem ünnepeltük volna a megalakulásunk hetvenötödik évfordulóját. Ha nem lenne társadalmi hátterünk, megszűntünk volna, mint annyi más szervezet, de mögöttünk ott van egy közösség.

Neszméri Tünde/Felvidék.ma