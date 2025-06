Hőhullámra és tartós szárazságra számíthatunk

Szerdán és csütörtökön is 27 Celsius-fok fölé emelkedhet a napi középhőmérséklet Magyarország jelentős részén – derül ki a HungaroMet Zrt. keddi veszélyjelzéseiből.

A meteorológiai szolgálat szerdára másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki Csongrád-Csanád, Békés, Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok vármegye területére, a három vármegyében a napi középhőmérséklet 27 Celsius-fok felett alakulhat.

Az ország többi részén – Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyék kivételével – elsőfokú figyelmeztetés van érvényben, itt a napi középhőmérséklet 25 fok felett lehet szerdán.

Csütörtökre a HungaroMet Zrt. a legmagasabb, piros fokozatú figyelmeztetést adta ki Csongrád-Csanád vérmegyére, mert a napi középhőmérséklet 29 Celsius-fok felett alakulhat.

Az előrejelzés szerint 27 Celsius-fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet csütörtökön Baranya, Tolna, Fejér, Pest, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Békés vármegyében. Ezekben a vármegyékben másodfokú (narancs) figyelmeztetést adtak ki csütörtökre.

Nógrád és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye kivételével az ország többi vármegyéjére elsőfokú (sárga) figyelmeztetést adtak ki, mert a napi középhőmérséklet 25 fok felett lehet.

Készüljünk fel a hőhullámra!

A júniusi időjárás régen változékonyabb volt, a nyugat felől érkező hűvös, nedves levegő rendszeresen hozott csapadékot, amit „európai monszunnak” is neveztek. Idén viszont inkább a nyár csúcsa jellemzi a júniust, hőhullámokkal és elszórt, helyi záporokkal.

A hónap elején ugyan egy hidegfront átvonult Szlovákia fölött, de a Nyugat-Szlovákiában alig hozott esőt. A viharok inkább Közép-Szlovákiában jelentkeztek, de ezek sem változtattak a csapadékhiányos helyzeten – mondta Pavel Matejovič klimatológus.

Az SHMÚ elemzése szerint az ország 23%-án extrém szárazság uralkodik, és további 45%-on is jelentős vagy rendkívüli a szárazság. Az előrejelzések szerint a helyzet romlani fog, mivel június végéig nem várható számottevő csapadék.

A tartós szárazság oka nemcsak a csapadékszegény június, hanem az is, hogy már tavasszal és télen is kevés eső és hó hullott. A meleg idő pedig tovább fokozza a talaj kiszáradását. Az idei június 1–2 °C-kal melegebb az 1991–2020 közötti átlagnál, pedig a hőhullámok még csak most kezdődnek.

A hét végére forró, dél-délnyugati áramlás éri el Szlovákiát, és a hőmérséklet a síkvidékeken 30–35 °C-ig emelkedhet, sőt akár ennél magasabb is lehet. Ez lesz az idei nyár első hőhulláma, mely akár júliusig is eltarthat az azori anticiklon hatásának függvényében.

Rövid előrejelzés:

Jún. 24. (kedd): Éjjel záporok, nappal 25–31 °C

Jún. 25–27. (szerda–péntek): Napos, 27–34 °C

Forrás: imeteo.sk, mti/Felvidék.ma