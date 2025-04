Számos új fejlesztésről tárgyalt Komáromban a közlekedési miniszter

Peter Pellegrini államfő látogatása óta egymást követik a miniszterek Komáromban. Az oktatásügyi és az egészségügyi miniszter múlt heti látogatását követően április 11-én, pénteken Jozef Ráž (Smer-SD) közlekedési miniszter érkezett a Duna-parti városba, akit több közlekedési intézmény és vállalat vezetője is elkísért.

A miniszter kísérőivel a délelőtti órákban a városházán tárgyalt a városvezetéssel, ezt követően pedig több helyszínen zajlottak az egyeztetések. A tárgyalás kiemelt témakörei közt szerepelt a Vág-híd felújítása, az izsai körforgalom és a lakásépítési program. A komáromi látogatásról és a tárgyalások eredményeiről a város polgármesterével közösen tartott sajtótájékoztatón számolt be a közlekedési tárca vezetője.

Mindketten arról számoltak be, hogy a találkozó a problémákra fókuszálva zajlott az érintett terepeken. Ahogy arról Jozef Ráž miniszter szólt, a Vág-híd felújítása esetében pillanatnyilag az építési engedély kiadására várnak, majd kiírják a közbeszerzést, amelynek az összege előreláthatólag eléri a 3 millió eurót. A hidat jelenleg folyamatosan monitorozzák – a sikeres közbeszerzést követően a szerződés aláírása után kezdődhetnek meg a munkálatok, amelyre legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésére a kivitelezőnek. A felújítás alatt forgalomkorlátozás várható. Keszegh Béla polgármester hozzáfűzte, a híd nemcsak komáromi ügy, hiszen a szélesebb régió használja, de Komáromnak is kulcsfontosságú, hiszen a város hulladékát ezen a hídon át szállítják a szeméttelepre.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a volt Deák Ferenc utcai, ma Határőr Utcai Alapiskola 130 éves történelmi épületének felújítása a közlekedésügyi minisztérium pályázatán nyert 2,8 millió eurós, a Helyreállítási Alapból finanszírozott támogatásból valósul meg és a műemlékvédelmi hivatal jóváhagyásával zajlik jelenleg is. A miniszter látogatást tett a felújítás alatt álló épületben, s kiemelte: az épület Szlovákia legöregebb eredetileg is oktatási intézménynek épült iskolája, amelynek felújítása rendben halad.

Szó esett még a kerékpárutak bővítéséről, melynek kapcsán a miniszter megjegyezte, Komáromnak jelenleg három benyújtott, kidolgozott pályázata van a tárcánál. A vasútállomás kapcsán megemlítette, jelenleg is zajlik az épület felújításához szükséges tervdokumentáció elkészítése. A komáromi vasútállomás egyike annak a több tucatnyi vasútállomásnak, amelyek felújításra kerülnek a minisztérium támogatásának köszönhetően, mondta. A Pozsony–Komárom vasútszakasz modernizációja kapcsán Jozef Ráž úgy fogalmazott, több lehetőség is szóba jöhet. A minisztérium támogatja a szakasz kétvágányúsítását és a 120 kilométer/órás végsebességet, majd hozzátette, a projekt kivitelezését PPP-projekt keretén belül tudja elképzelni, amely az első ilyen lenne a vasúti közlekedést érintően. „Folyamatban van” – jelentette ki.

Keszegh Béla polgármester elmondta, mivel a minisztérium hatáskörébe számos terület tartozik, ezért nagyon sok témát tudtak érinteni a találkozó során – köztük a bérlakásépítés témája is terítékre került. A miniszternek egy konkrét projektet adtak át, melynek során külső befektetővel közösen épülne közel 90, a belvároshoz közeli bérlakás.

Ráž és Keszegh arról is beszélt, hogy a Vág és a Duna összefolyásánál lévő ún. spiccet a nagyközönség számára is megközelíthetővé teszik, ahol a város tervei szerint egy kilátótorony is épülne majd. Komáromban található az ország második legnagyobb kikötője, ennek kapcsán Keszegh arról beszélt, hogy a mai miniszteri látogatás során felmerült, a kikötő felújítása a szlovákiai mezőgazdászok számára is kedvező lenne.

A közlekedési tárca vezetője az izsai körforgalom kapcsán megjegyezte, ismert előtte a probléma és előreláthatólag még az idén elkezdődhetnek a munkálatok ezen a szakaszon. Keszegh Béla polgármester hozzátette, várhatóan két körforgalom is épül az I/63-as út ezen szakaszán.

A komáromi elkerülő úttal kapcsolatban felmerült újságírói kérdésre a miniszter elmondta, ismert előtte a probléma, de a realitások talaján maradva hozzátette, egy ilyen elkerülő út megépítése 120–150 millió eurós költséggel jár. „A konszolidáció alatt és ismerve a tényt, hogy az EU már nem ad forrásokat elkerülő utak kiépítésére, nagyon nehéz lesz erre a beruházásra pénzeszközöket találni. Komárom polgármesterének javaslatát megfontoljuk (a kamionforgalom csökkentését – a szerk. megj.), és felvesszük a kapcsolatot a magyarországi féllel” – válaszolta. Az elkerülő út megépítéséig az egyik lehetséges megoldás a teherforgalom vasútra történő átterelése lehet, annál is inkább, mert jelenleg az uniós források felhasználhatóak a vasúti közlekedés fejlesztésére – vélekedett a miniszter. Keszegh Béla szerint maga az elkerülő út még nem oldja meg a környező települések gondjait, a másodosztályú utakon áthaladó tranzitforgalmat szerinte Rajka felé kell terelni.

„Komárom következetesen képviseli azt az álláspontot, hogy amíg nem épül meg az elkerülő út, addig csak a célforgalmat engedjék át a Monostori hídon és az áthaladó tranzitforgalom a rajkai határátkelőhelyet használja, ahonnan biztonságos juthatnak el Lengyelországig” – fogalmazott Keszegh Béla.

Szalai Erika/Felvidék.ma