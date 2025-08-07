Home Egyéb Kelet- és Közép-Szlovákiában talaj menti fagy is előfordulhat az éjjel
Kelet- és Közép-Szlovákiában talaj menti fagy is előfordulhat az éjjel

Fotó: TASR/Daniel Stehlík

A Breznói, Rozsnyói, Iglói, Kézsmárki, Lőcsei és Poprádi járásokban péntek éjjel (augusztus 8.) talaj menti fagy is előfordulhat. A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ) ezért első fokú riasztást adott ki. Erről a honlapján tájékoztatott.

A meteorológusok figyelmeztettek az alacsonyabb növényzet károsodásának lehetőségére a talaj menti fagy miatt. „Öt centiméterrel a felszín felett a levegő hőmérséklete várhatóan nulla és mínusz két Celsius-fok között lesz” – tették hozzá.

