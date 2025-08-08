Ne hagyjuk szó nélkül a Kisebbségi Kulturális Alap botrányos eljárását!

„Ne hagyjuk szó nélkül!” címmel indított petíciót Somogyi Alfréd, a Szövetség a Közös Célokért elnöke a Kisebbségi Kulturális Alap igazgatójának botrányos „megválasztása” miatt. Mint ismert, a kulturális tárca vezetője szinte az összes létező írott és íratlan szabályt felrúgva folytatta le az eljárásnak is csak túlzással nevezhető valamit, ami az igazgató személyének kiválasztására irányult. Itt a lehetőség, hogy közösen emeljük fel e jogtalan és sértő procedúra ellen a szavunkat!

A petícióval Somogyi Alfréd arra szeretne lehetőséget kínálni, hogy a felvidéki magyar közösség tagjai, s különösen a közvetlenül is érdekeltek, vagyis a kulturális intézményeinket képviselő, azokat működtető személyek a nevüket is adva az ügyhöz, határozott véleményt nyilváníthassanak a Kulturális Minisztérium eljárásával kapcsolatban.

A cél az, hogy az illetékes szervek vizsgálják felül a Kisebbségi Kulturális Alap (KultMinor) igazgatóválasztásának eljárását.

A petíció aláírásával támogathatjuk, hogy a Magyar Szövetség beadványa és a Szlovák Kormány Kisebbségi Tanácsa 11 tagjának beadványa nyomán a főügyészség kezdje meg a vizsgálatot ebben a kérdésben.

„A nemzeti közösségeinket érintő ügyek tárgyalása során a jelenlétünk ne csupán formális legyen, hanem hallgassák meg és vegyék figyelembe a véleményünket!

Elfogadhatatlannak tartom, hogy a jelöltek meghallgatásakor az öttagú bizottságban csupán egyetlen személy képviselte a nemzeti közösségeket, s a további négy ember a kulturális minisztérium színeiben tevékenykedett, közülük ketten a »nyelvrendőrséghez« tartoznak. Valóban nekik kell dönteniük a Kisebbségi Kulturális Alap igazgatójának személyéről?” – fogalmazott a petíció szövegében a SZAKC elnöke.

A petíció ITT írható alá.

Felvidék.ma