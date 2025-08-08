Orbán Viktor szerint mielőbb csúcstalálkozóra van szükség a béke érdekében

Minél hamarabb orosz–európai csúcstalálkozóra van szükség az orosz–ukrán háború lezárásáról – mondta Orbán Viktor magyar miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában ma reggel.

Orbán Viktor hozzátette, jó hír, hogy a jövő héten találkozik az orosz és az amerikai elnök, mivel tűzszünet és a szankciók eltörlése csak akkor lehetséges, ha az amerikai és az orosz elnök megegyezik.

Emlékeztetett arra, hogy Magyarországnak hivatalosan évek óta ott van javaslata Brüsszel asztalán, amely szerint ne az európai intézmények vezetői, hanem a német kancellár és a francia elnök együtt menjenek el Európa nevében tárgyalni Moszkvába, vagy semleges területen hozzanak tető alá találkozót.

MTI/Felvidék.ma