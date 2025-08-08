A munkavállalók kétharmada nehezen jön ki a fizetéséből

A szlovákiai munkavállalók bő kétharmada nehezen jön ki a fizetéséből, egy év alatt 59-ről 67%-re nőtt az arányuk. Kelet-Szlovákiában 71%, Pozsony megyében 61%-uk válaszolta ezt az Alma Career társaság JobsIndex felmérésén.

„További 10% válaszolta, hogy nagyon komoly megélhetési gondjai vannak, és csupán 3%-nyian jönnek ki könnyen a fizetésükből” – közölte a társaság.

A kétkezi munkát végzők, az alapfokú végzettségűek, a kiskereskedelemben dolgozók élnek meg a legnehezebben a havi bevételükből.

A felmérés szerint a váratlan kiadások (elromlott hűtő, mosógép, autójavítás stb.) átlagos összege 540 euró, és a munkavállalók 29%-a egyszerűen nem tud ilyen összeget kifizetni egyszerre. Számuk egy év alatt 8 százalékponttal nőtt.

További 35% bár nehezen, de meg tud oldani ekkora egyszeri kiadást, és csupán a munkavállalók harmadának nem jelent gondot.

„A fizetés összege sokszor egyenesen arányos a végzettséggel, és ez a váratlan kiadások fedezésére is vonatkozik. A diplomások fele gond nélkül megoldja, az érettségizetteknek a harmada, az alapfokú végzettségűeknek csak a negyede”

– tette hozzá a társaság.

A férfiak és nők anyagi helyzetének összehasonlításából hagyományosan a nők jönnek ki rosszabbul. A férfiak 24%-ának jelent óriási gondot egy komolyabb váratlan kiadás, míg a nők 36%-ának.

TASR/Felvidék.ma