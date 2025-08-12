A szerbiai incidensből ellenzéki–koalíciós csatamező lett

A Vajdaságban, a bácskai Petrovacon megrendezett Szlovák Nemzeti Ünnepségeken szombaton, augusztus 9-én támadás érte a Szerbiában zajló diáktüntetéseket bemutató fotókiállítást.

Juraj Blanár, a Szlovák Köztársaság kül- és európai ügyekért felelős minisztere hétfőn kijelentette, hogy sem a szlovák diplomácia, sem a Szlovák Köztársaság belgrádi képviselete nem kíván nyilatkozni a hétvégi incidenssel kapcsolatban, amely a Szlovák Nemzeti Ünnepségeken történt Szerbiában. Erről a külügyminisztérium kommunikációs osztálya tájékoztatta a TASR hírügynökséget.

„A szlovák diplomácia és a Szlovák Köztársaság belgrádi képviselete nem fogja kommentálni, sem pedig beavatkozni a szerbiai belpolitikai történésekbe, ahol a hétvégi kulturális rendezvényre – a bácskai petrovaci Szlovák Nemzeti Ünnepségekre – politikai tartalom került be a kormányellenes tüntetéseket ábrázoló fotók bemutatásával” – mondta a tárcavezető.

Blanár szerint a bácskai petrovaci honfitársaink értékes kultúrája „ellenzéki–koalíciós csatamezővé” vált. Ezzel az ellenzéki PS és SaS pártok kijelentéseire reagált, amelyek szerint a szlovák kormány nem tesz semmit a hétvégi incidens ügyében.

„Sem a minisztérium, sem a Szlovák Köztársaság belgrádi nagykövetsége nem hagyta figyelmen kívül az eseményt, a helyzetet figyelemmel kísérik. A nagykövetség folyamatos kapcsolatban áll a szerbiai szlovák nemzetiségi szervezetek képviselőivel” – hangsúlyozta Blanár.

A bácskai Petrovacon megrendezett Szlovák Nemzeti Ünnepségeken szombaton (augusztus 9-én) támadás érte a Szerbiában zajló diáktüntetéseket bemutató fotókiállítást. A kiállítást a szlovák kisebbség szervezte. A konfliktus – amely fizikai összetűzésig fajult – Aleksandar Vučić szerb elnök Szerb Haladó Pártjának tagjai és a kormányellenes tüntetések fotóit bemutató kiállítás szervezői között robbant ki. Az incidens során a kiállított fotók megrongálódtak, és több ember könnyebb sérüléseket szenvedett.

tasr/Felvidék.ma